تنطلق الجمعة المقبل.. تعرف على تفاصيل رحلات جماهير الأهلي لـ أبوظبي

تنطلق يوم الجمعة المقبل من مطار القاهرة الدولي رحلات مشجعي النادي الأهلي إلى الإمارات، لدعم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال مشاركته الـ 7 بكأس العالم للأندية التي تقام بأبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 13 فبراير الجاري.

وقالت إيمان سامي، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية، إن شركة مصر للطيران ستنقل جميع الرحلات، لافتة إلى أن أعداد المشجعين الذين حجزوا رحلاتهم لمؤازرة الفريق خلال مشاركته العالمية جيد جدا حتى الآن.

وأضافت لـ«الوطن»، أن كل المشجعين المصريين المسافرين لتشجيع النادي الأهلي هم من الحاصلين على التطعيم بأحد الأمصال المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنهم سيجرون أيضا تحليل pcr كورونا قبل السفر للإمارات بـ 48 ساعة، لافتة إلى أنه حال كانت نتيجة التحليل إيجابية فلن يسمح لهم بالسفر.

اشتراطات السفر للإمارات

وأشارت إلى أن هناك العديد من الاشتراطات التي لا بد من التزام كل المشجعين المتوجهين لمؤازرة النادي الأهلي خلال مشاركته بكأس العالم للأندية مثل إجراء تحليل pcr كورونا لكل المشجعين قبل المباراة بنحو 48 ساعة وفي حال سلبية التحليل يتم السماح للمشجع بدخول الاستاد وحضور المباراة، موضحة أنه لن يسمح للأطفال أقل من 12 سنة بدخول المباريات.

برنامج رحلات المشجعين

وأشارت سامى إلى أن برنامج الرحلات يشمل ما يلي :1- تذكرة طيران دولية على متن طائرات شركة مصر للطيران من القاهرة لـ«أبوظبى - دبي».

2-الإقامة بالفنادق بوجبة فطار «أوبن بوفيه».

3- التنقلات من مطار الوصول سواء بأبوظبي أو دبي إلى فندق الإقامة والعكس عند العودة من الإمارات.

4- التنقلات من فندق الإقامة للاستاد والعودة منه.

5- تذكرة دخول مباريات الأهلي.

6- توفير خدمة واي فاي مفتوح.

7- إجراء تحليل pcr كورونا قبل المغادرة من الإمارات بعد انتهاء البرنامج.

8- تأشيرة دخول الإمارات لمدة شهر.

9- السماح للمسافر باصطحاب حقيبتين بحد أقصى 23 كجم لكل حقيبة.

يشار إلى أن النادي الأهلي سيستهل مشاركته بكأس العالم للأندية يوم السبت المقبل بلقاء فريق مونتيري المكسيكي.