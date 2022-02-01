برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الجدي، أبرزهم الفنانة نجوي فؤاد محمود المليجي، والفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، والشاعر صلاح جاهين.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

يعدك الفلك بأخبار سارة طال انتظارها، فالقمر الجديد في منزل الثاني وقد تجد اليوم مناخا ملائما لاسترداد حقوق، بشرط أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا خطواتك قبل الفعل، وتعرف كيف تتصرف جيدا في الموقف الذي تواجهه.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة للوطن، إن مواليد برج الجدي على المستوى العاطفي، سيتمتعون اليوم بكل السحر والجاذبية، ويجب أن يحافون بقدر الإمكان اليوم على لباقتهم وتركيزهم وتجنب الانفعال والعصبية.

مميزات برج الجدي

أقوياء الشخصية، لديهم قدر كبير من المسئولية، كلها صفات ومميزات يتمتع بها مواليد برج الجدي، كما أنهم يسعون إلى تحقيق أهدافهم بكل ما أوتوا من قوة، فيعرف عنهم أنهم يحبون العمل ويجعلونه رقم 1 في حياتهم، لا يمكن أن يقصروا به مهما كانت الأسباب، وعلى المستوى الشخصي فهم يحبون العائلة كثيرا ويقدسونها ويأتون على أنفسهم في سبيل إسعاد من حولهم.

ومن أبرز صفات برج الجدي أيضا، أنهم يحبون العمق والانضباط والصبر والطموح، وقادر على التصرف في مختلف الأمور بشكل إيجابي ويلقى استحسان الكثيرين، وإذا أعطى أحد وعد فهو يوفي به فهو ملتزم في كلمته ولا يمكن أن يتراجع عنها.

الحب عند مواليد برج الجدي

تركيز مواليد برج الجدي في العمل لا يجعلهم ينتبهون إلى حياتهم العاطفية كثيرا أو في وقت باكر، كما أنهم لا يقعون في الحب بسهولة، ولكن ما إن كسب الطرف الآخر ثقته فقد ملك قلبه وعقله ويبذل كل كا في جهده لإعطاءه كل ما يريد ويتمني في سبيل إسعاده ثقته، وهم مخلصون وأوفياء، إلى آخر العمر، فإذا ارتبطت بأحد من مواليد برج الجدي فتكون قد حصلت على علاقة أبدية لا يفرقها إلا الموت، والحب عندهم بالأفعال وليس بالأقوال.