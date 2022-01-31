حظك اليوم الاثنين 31-01-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

نصائح وأخبار سارة وتحذيرات، ينتظرها أصحاب الأبراج الفلكية والتي يبحثون عنها بشكل يومي، لمعرفة ما يخبرهم به الطالع بشأن حظك اليوم على كافة المستويات، إذ تتغير النصائح بشكل يومي، فالبعض يتبعها لتجنب الوقوع في أزمات مالية وعاطفية وعائلية وكذلك المهنية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تحرص «الوطن» على تقديمها بشكل يومي، تقدم حظك اليوم للأبراج على الصعيد المهني والعاطفي، اهتماما بما يبحث عنه المواطنين، وفي ضوء خدماتها التي تقدمها لهم، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 31-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات مما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح، والتواصل مع الزملاء أو مع أشخاص جدد.

حظك اليوم برج الحمل 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل الأصدقاء، فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

حظك اليوم برج الثور 31-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

حظك اليوم برج الثور 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يخلق اليوم بداخلك تمردا أو يدفعك للتهور.. كن صبورا.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة، وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.

حظك اليوم برج الجوزاء 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم مما يجعلك تبدو ساحرا ومتألقا، وتتحدث ببراعة وطلاقة.

حظك اليوم برج السرطان 31-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق مكاسب ومراجعة موقفك المالي، وتخطط جيدا لإدارة أعمالك أو ممتلكاتك.

حظك اليوم برج السرطان 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. المريخ في منزل الأصدقاء يمدك بالنشاط والجاذبية.. تبحث وتتأمل بعمق وقد تتوصل لنتائج تهمك.

حظك اليوم برج الأسد 31-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مولود برج الأسد، وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بشركاء العمل، ولا تتسرع في حركتك وأقوالك وقراراتك.

حظك اليوم برج الأسد 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر والشمس في مواجهة برجك.. لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء 31-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك للاجتهاد، وتتحمل مسئولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

حظك اليوم برج العذراء 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك طاقة عاطفية وتألقا ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج الميزان 31-1-2022 على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم ويمدك ذلك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق.

حظك اليوم برج الميزان 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل، وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.

حظك اليوم برج العقرب 31-1-2022 على الصعيد المهني

تزداد الضغوط وقد تكون بحاجة لتطبيق روح التعاون مع من حولك وعليك أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم برج العقرب 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأقارب.

حظك اليوم برج القوس 31-1-2022 على الصعيد المهني

القمر والشمس في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

حظك اليوم برج القوس 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

تعيش اليوم حياة مهنية وعائلية مليئة بالأحداث، وتحافظ جيدا على صلاتك.

حظك اليوم برج الجدي 31-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد تزداد اليوم مكاسبك وإنجازاتك فقط إذا اعتنيت بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجدي 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

تترك تأثيرا ملحوظا في الجنس الآخر وبأدنى مجهود وقد تبدو مبهرا.الدلو

حظك اليوم برج الدلو 31-1-2022 على الصعيد المهني

الشمس في برجك تمدك بالمواهب والإصرار والحماس وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.

حظك اليوم برج الدلو 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك تتحدث اليوم بثقة وتكسب الإعجاب وتتألق بكل السحر وتجذب إليك الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 31-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم لا تتسرع في إظهار انفعالاتك وخططك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم برج الحوت 31-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تعلن أخبارك الخاصة.