برج الجدي حظك اليوم الاثنين 31-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. استغل المكاسب

عند التعامل مع مواليد برج الجدي لابد من الانتباه بشكل كامل، فهم من الشخصيات القوية، صاحبه الأراء المؤثرة في الجميع، كما أنه ذكي فطن، يمكنه معرفة من يحاول أن يغشه أو يؤذيه، وهو لا يتهاون في الاستهانة بذكائه أو كرامته، بل يكون متهورًا لأبعد الحدود، خاصة أنهم سريعي الغضب، ويصفهم البعض أحيانا بالنرجسية وحب ذات والغرور، لذلك يجب أن تكون حذر عند التعامل مع أصحاب هذا البرج.

مواليد برج الجدي والعائلة

من أشهر صفات مواليد برج الجدي الذي يقع في الفترة ما بين 22 ديسمبر وحتى 20 يناير، هي حب العائلة والشعور الدائم بالانتماء والولاء للأسرة، فهو من الشخصيات التي تميل للاستقرار خاصة بعد الزواج، فهو يتأقلم على طباع الشريك، ويمكنه تقديم يد العون والمساعدة.

كما أن أصحاب برج الجدي، من الشخصيات التي لا تكل أو تمل، فهي لديها دائمًا اعتقاد أن عليها السعي الدائم للوصول لأهدافها، ويساعده على هذا هو أنه صبور للغاية، ويمكنه الانتظار لوقت طويل حتى يتحقق مبتغاه ويصل للهدف، وفي الغالب يستطيع النجاح.

برج الجدي حظك اليوم مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن مواليد برج الجدي عليهم اليوم استغلال المكاسب والإنجازات، إذا كنت قادر على الاعتناء بحساباتك، بسبب وجود القمر في منزلك الثاني.

برج الجدي حظك اليوم عاطفيا

أما على المستوى العاطفي، يكون لك تأثير ملحوظ في الطرف الآخر، بدون أن تبذل أي مجهود.

توقعات برج الجدي خلال شهر فبراير 2022

وبحسب تصريحات خاصة لخبير الأبراج محمد صبحي، فإن مواليد برج الجدي على موعد من الدعم على المستوى المهني أو العاطفي خلال شهر فبراير.

ويرى «صبحي» أن مع بداية شهر فبراير تبدأ الأحوال المهنية في التحسن، بعد فترة شعرت فيها بالتخبط والتشوش، ولم تكن الأمور مستقرة ماديًا، وتكون الفرصة أمامك للحصول على مبلغ مالي، ومع ذلك ينصحك الأبراج بالاستمرار بالحذر في النفقات، والاقتصاد في النفقات.

وعلى المستوى العاطفي، يبدأ مواليد برج الجدي، فتح صفحة جديدة مع الشريك، وتحصل على دعم كبير، وتستطيع بعد فترة طويلة من الضغوط أن تقضي وقت ممتع مع الشريك بدون أي خلافات.

مشاهير برج الجدي

وينتشر في العديد من المجالات الحياتية المختلفة مواليد برج الجدي، وأبرزهم الفنان صلاح ذو الفقار، والشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفي صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري.