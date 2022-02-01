في عيد ميلاد هنيدي.. «اتنصب عليه بسبب صورة لعبدالحليم حافظ» (فيديو)

يصادف اليوم ذكرى عيد ميلاد الفنان الكوميدي الرائع، محمد هنيدي، الذي ولد بمحافظة الجيزة، وحصل على بكالريوس معهد السينما في عام 1991، وكانت أول أعماله الفنية في مسرحية دكتور زعتر، وفي مسلسل على الأصل دور، ومسلسل البخيل وأنا، وذلك قبل تعلقه بالسينما، حيث إنها جذبته إليها وحقق بها نجاحًا مذهلًا، وذلك في فيلم إسماعيلية رايح جاي، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة، وبلية ودماغه العالية.

وبذكرى عيد ميلاده يروي الفنان محمد هنيدي عن عشقه الشديد وحبه لإسكندرية وجمالها وسحرها وعن أول حادث نصب تعرض له في حياته، وأنه كان يعمل في بداية رحلته في مجال التمثيل بأحد المسارح آنذاك مع الفنان الكبير الراحل سيد زيان في موسمي الصيف والشتا، قائلًا: «إسكندرية بالنسبة لي هتفضل العشق»، حسبما قال في برنامج «هنيدي شو»، المذاع على فضائية المحور.

وقال هنيدي عبر برنامجه، إنه لديه ذكريات لطيفة أمام أحد أكبر وأعرق الفنادق الموجودة بمحافظة الإسكندرية، وأنه كان في زيارة لخالته وهو في الصف الثالث الإعدادي، لشدة حبها له منحته مبلغ مالي يصل لـ 10 جنيهات، وتابع ضاحكًا: «بأن الـ 10 جنيه دي كانت مبلغ محترم ساعتها، والسوبر جيت كان حسابه 2 جنيه ونص، وهيتبقى معايا بقا مبلغ أعمل بيه اللي أنا عايزه».

عرض تصويره مثل عبدالحليم حافظ

وأضاف أنه عقب تبادل السلام والتحية مع خالته، حرص على حجز التذكرة ليتبقى معه 7 جنيهات ونصف، وأضاف: «وأنا بتمشى على الكورنيش والموجة عمالة تخبط في الصخر وأنا واقف وفرحان أوي، لقيت واحد جاي بيقول لي، بقولك إيه، تتصور صورة عبدالحليم حافظ، في يوم في شهر في سنة، والموجة بتخبط على وشه في الصورة».

فكان رد «هنيدي» على المصور الموجود بكورنيش إسكندرية بكل تعجب وهو في حالة من الذهول، قائلًا: «أنت بتتكلم بجد والله يا كابتن!، قالي أه وربنا، إنت إسمك إيه؟، قولتله إسمي محمد، قالي بص يا حمو، إنت تسمع كلامي عشان أجبلك الموجة وهي قريبة من وشك، وكل ما الموجة تيجي يقولي أظبط يا حمو.. أظبط يا حمو».

كيفية النصب على هنيدي

واسترد بأنه عقب الانتهاء من التصوير، طلب منه مبلغ مالي بمقدار 10 جنيهات أجرة الصورة، «قولت له 10 جنيه إيه!، أنا مش معايا غير 7 ونص، وبقا الراجل يقولي أنا مصور مليون صورة يا جدع، وبقيت أنا اللي بتحايل عليه عشان ياخد الـ 7 ونص، فخدهم وكتبلي وصل وقالي على عنوان بعد نص ساعة تيجي تستلم الصور».

واستكمل هيدي حديثه، بأنه ذهب للعنوان ووجد رجلًا غريبًا من فتح له الباب، «فتحلي واحد بكرش كد، ولابس فلنة حملات، والراجل زهقان أوي، وقالي عايز إيه؟، قولت له عاوز بس الصور بتاعتي، قالي أمشي يالا من هنا، وراح مكلم واحد قاله ما تشوف بقا الواد النصاب اللي كل شوية يبعتلنا حد دة؟، دة هنا محل ترزي يا ابني ترزي، وركبت الأتوبيس وأنا بعيط لحد القاهرة».