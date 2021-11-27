خيم الحزن على أسرة الفنان محمد هنيدي صباح اليوم السبت، حيث أعلن عن وفاة والد زوجته سري الأسعد من خلال مشاركته منشورا عبر «تويتر»، معلقا عليه: «البقاء لله، فقدت اليوم صديق ووالد، والد زوجتي سري الأسعد، ربنا يرحمه يارب».

نجوم الفن ينعون سري الأسعد والد زوجة محمد هنيدي

نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الراحل سري الأسعد، والد زوجة الفنان محمد هنيدي، عبر المنشور الذي قام بنشره صباح اليوم معلنا عن وفاة حماه، قائلة: «خالص العزاء، ربنا يسعد روحه في الجنة».

وانهالت التعازي للفنان محمد هنيدي، لمؤازرته في وفاة حماه سري الأسعد، وكانت أبرزها، الفنانة السورية أصالة نصري، معلقة «الله يرحمه ويحفظ كل من تحب».

وقدمت الفنانة رشا مهدي التعازي لـ محمد هنيدي، وكتبت: «إن لله وإن إليه راجعون، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويصبركم، خالص تعازينا»، بينما علق، أمير عيد واكتفى بكلمة: «البقاء لله»، كما قال الإعلامي هاني حتحوت أيضا «البقاء لله»، ودعا للراحل سري الأسعد قائلا، «ربنا يرحمه ويصبركم».

كما قامت الإعلامية نشوة الرويني، بالتعازي، فضلا عن لاعب النادي الأهلي محمد هاني، ومرام عبد العزيز، ومحمود الخيومي، بجانب عددا من مشاهير الفن و الرياضة بالوطن العربي، وعددا من صحافيين و إعلاميين العرب.

محمد هنيدي شديد الخصوصية في أموره العائلية

يعرف عن الفنان محمد هنيدي، أنه شديد الخصوصية، تجاه أمور عائلته، لذا يكون حريصا للغاية، مع عدم مشاركة صور عائلية، أو اصطحاب أبنائه لمناسبة ما، لكنه احتفل بعيد زواجه الـ 19، في عام 2018، من زوجته عبير سري الأسعد، مرفقا عددا من صورا عائلية تجمعه بزوجته وأبنائه، كما اصطحب هنيدي، زوجته وأبنائه في العرض الخاص لفيلمه الأخير «النمس و الأنس».

يذكر أن زوجة محمد هنيدي، سورية الأصل، ولم يصدر أي تصريح بشأن موعد العزاء ومكانه ومراسم الجنازة.

فيلم محمد هنيدي الجديد

وعلى الصعيد الآخر، يقوم محمد هنيدي بتصوير فيلمه الجديد «الجوهرجي»، مع الفنانة منى زكي، ولبلبة وأحمد السعدني، ويعد أول لقاء يجمع هنيدي ومنى زكي بعد صعيدي بالجامعة الأمريكية.