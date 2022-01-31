المحاكم الأمريكية: قيود جديدة على المطلقين غير الملقحين لرؤية الأبناء

لم يقتصر التأثير السلبى لفيروس كورونا المستجد فى أمريكا، على الأحوال الصحية فقط، بل أثر بالسلب أيضا على الأحوال الاجتماعية والقضائية بالبلاد، حيث يكافح ملايين الآباء المطلقين وسط تفشى فيروس كورونا من أجل التنقل لرؤية أبنائهم.

تأثير فيروس كورونا على المطلقين فى أمريكا

وأصدرت المحاكم الأمريكية، أحكاما بشأن حالة تطعيم الوالدين كشرط من شروط احتضان الأبناء، مؤكدة أنّ تلقي اللقاحات وارتداء الأقنعة والتعليم عن بُعد والسفر، تسبب في اضطرابات للآباء المطلقين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة حول سلامة أبنائهم من فيروس كورونا.

ووفقا لشبكة «سي أن أن»، الأمريكية، قالت محامية مختصة بشئون الأسرة في فيلادلفيا، «جيسيكا كيتين»، إنّ فيروس كورونا ظهر في كافة قضايا الحضانة، والآباء الذين اعتادوا الرؤية وجها لوجه، بدأوا يعانون من أجل إيجاد فرصة للرؤية بعد أن فرضت السلطات الأمريكية قيودا صارمة لمواجهة تفشي الفيروس.

وتسبب فيروس كورونا، فى ترك امرأة مطلقة لديها طفلين، في ولاية ميشيجان الأمريكية، لعملها، ما دفعها للبحث عن وظيفة جديدة في ولاية أخرى، وهو ما صعب عليها احتضان أطفالها بشكل سليم لعدم تواجدها بالمنزل لعدة ساعات طويلة، ما سمح لطليقها برفع دعوى قضائية بالمحكمة لاحتضان ورؤية أبنائه، وبحسب شبكة «سي أن أن» الأمريكية، ازدادت قضايا المطلقين في المحاكم الأمريكية بسبب فيروس كورونا.

المحاكم الأمريكية ترفض قضايا رؤية الأبناء بسبب عدم تلقي التطعيم ضد كورونا

وفي أكتوبر، رفض قاض في المحكمة العليا بنيويورك، دعوة لأحد الآباء لرؤية ابنه، لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، شارطا عليه تلقي التطعيم من أجل رؤية ابنه البالغ من العمر 3 سنوات.

وفي أغسطس، تخلى قاض بمقاطعة كوك كونتى بإلينوس الأمريكية، ماثيو كوبر، عن حقوق حضانة أحد الأطفال لأمه، بسبب عدم تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مضيفا في حكمه، أن فيروس كورونا لا يزال يشكل تهديدا لصحة الأطفال وسلامتهم، داعيا جميع الآباء إلى ضرورة اتباع الإجراءات الصارمة ضد فيروس كورونا.