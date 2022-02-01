الأرصاد: موجة طقس سيىء نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن اليوم وغدا سنشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وارتفاع نسبي وطفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة ستعود للمعدل الطبيعي لها خلال الشتاء بالإضافة لزيادة فترات سطوع آشعة الشمس على كافة مناطق الجمهورية، ويكون الطقس خلال ساعات النهار معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد والسواحل الشمالية للبلاد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

الطقس خلال فترات الليل.. بين 10 و11 درجة مئوية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنّ درجات الحرارة خلال فترات الليل تتراوح بين 10 درجات مئوية و11 درجة مئوية على شمال البلاد، ويظل الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية ويصل أحيانا لحد الصقيع، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال الصعيد ووسط سيناء، خصوصا وأن الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تصل درجات الحرارة بشكل ملحوظ لأقل من 5 درجات.

حالة من التقلبات الجوية

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم تكونت الشبورة المائية الخفيفة بسماء القاهرة الكبرى في الصباح الباكر، ولكنها لم تؤثر على حركة المرور وتلاشت مع أشعة الشمس، مشيرة إلى وجود ظاهرة الأتربة العالقة التي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بشكل طفيف، وهذا الطقس مستمر حتى غدا الأربعاء، ولكن من المتوقع بداية من يوم الخميس المقبل ستكون هناك حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب تأثرنا بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط.

سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد وقد تمتد للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع نشاط ملحوظ للرياح، وسرعات الرياح تكون من 40 إلى 50 كيلو متر في الساعة، موضحة أن درجات الحرارة خلال موجة عدم الاستقرار نهاية الأسبوع ستتمثل في سقوط الأمطار ونشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة لن يكون ملحوظا.