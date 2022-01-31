«الأرصاد»: استقرار درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء «أمر مؤقت»

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مساء اليوم، يشهد حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ ستكون هناك نشاط للرياح على كل أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من محافظات الوجه البحري، تمتد خفيفة للقاهرة الكبرى والصعيد، خلال حواره على قناة «extra news».

منخفض جوي يمر من غرب البحر المتوسط لشرق البلاد الخميس

أضاف «القياتي»، أن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار المؤقت في الأحوال الجوية، اعتبارًا من الغد، حتى الأربعاء المقبل، إذ أنه اعتبارًا من الخميس، سيكون هناك منخفض جوي، يمر من غرب البحر المتوسط لشرق البلاد، وبعد مروره نتأثر برياح شمالية غربية باردة الجمعة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الخميس والجمعة، تؤدي لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على المدن الساحلية، وتمتد خفيفة لمناطق من القاهرة وشمال الصعيد، وتكون مصحوبة بنشاط الرياح.

نتأثر بكتلة هوائية شمالية قادمة مع منخفض جوي بالبحر المتوسط الآن

أوضح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر الآن بكتلة هوائية شمالية قادمة مع منخفض جوي بالبحر المتوسط، كما أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة على جميع مناطق الجمهورية، ناصحًا المواطنين، بعدم الانخداع بإرتفاع درجات الحرارة، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء للسائقين، واتباع كل تعليمات المرور، مؤكدا أنه بداية من الغد، ومع حالة الاستقرار بالأحوال الجوية، تبدأ اعتدال حركة الملاحة البحرية.

فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى نهاية اليوم

أكد القياتي، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى نهاية اليوم، لكنها تنعدم مع الغد، فضلًا عن أن نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، يجعل الملاحة مضطربة، لكنها تعود إلى الاعتدال غدا، كما أن يومي الثلاثاء والأربعاء يشهدان أتربة وشوائب عالقة.