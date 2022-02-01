تنمية المشروعات: ضخ 16.5 مليار جنيه لتمويل «متناهية الصغر» خلال 5 سنوات

قالت نيفين بدر رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إن تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد ارتفاعا كبيرا خلال عام 2021، وجرى ضخ 4.5 مليار جنيه، مقارنة بـ1.9 مليار جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو نحو 200%.

وأكدت خلال ورشة العمل التي عقدها الجهاز حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، أنه جرى تمويل نحو 164 ألف عميل خلال عام 2021، مقارنة بتمويل 120 ألفا خلال عام 2020، بنسبة نمو 37%، ونتج عن التمويلات المتاحة خلال عام 2021، توفير 388 ألف فرصة عمل، مقارنة بـ182 ألفا خلال عام 2020.

%43 من المشروعات الممولة لصالح المرأة

وأضافت رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، أن المرأة حصلت على نسبة 43% من عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة خلال عام 2021.

وكشفت عن أنه منذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعي سابقا) عام 1991، قام القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بضخ نحو 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، منها 17.5 مليار جنيه لتمويل 1.3 مليون قرض خلال السبع سنوات الماضية، بنسبة 76% مما جرى ضخه خلال 30 عاما.

2 مليار جنيه لتمويل المشروعات في الصعيد

وأكدت أن هناك اهتماما بمحافظات الصعيد، التي استحوزت على ملياري جنيه، من إجمالي التمويل متناهي الصغر، وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على بحث التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة، موضحة أن الأمر أكبر من توفير تمويل لأصحاب المشروعات.

وأضافت: «نعمل مع العديد من الجمعيات الخاصة بالتمويل متناهي الصغر، نستهدف ضخ 16.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة للمشروعات متناهية الصغر»، وأكدت أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية من أجل حل المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات فيما يتعلق بالأوراق والتراخيص اللازمة، حال عدم وجود تلك الأوراق.