العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما في البساتين.. والتحريات: تسرب غاز

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثتي زوجين داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة البساتين، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أفراد أسرتي القتيلين لسماع أقوالهم.

بلاغ بتغيب شخص في البساتين

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغًا من موظف يفيد بتغيب شقيقه، لافتا إلى أنه تواصل معه على هاتفه دون رد كما اتصل بهاتف زوجته دون استجابة، وأوضح بأنه قصد شقتهما بمنطقة البساتين ولدى الاتصال على هاتف شقيقه سمع صوت جرس التليفون حتي النهاية ودون رد منه.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة وعثر على جثة شقيق المبلغ ويدعى «هشام.م.م»، 57 سنة، كما تم العثور بجوار جثته علي جثه زوجته «سارة.ب.م»، 52 سنة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثتين وسلامة جميع منافذ الشقة كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة نتيجة تعرضها للسرقة أو دخول شخص غريب.

التحريات: عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة

وقال مصدر أمني إنّ التحريات الأولية، أكدت عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، ورجحت التحريات أن تكون الوفاة ناتجة عن الاختناق بسبب تسرب الغاز، وأضاف المصدر أنّ فريق البحث في انتظار تقرير الصفة التشريحية، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.