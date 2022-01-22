لماذا يعتبر التأمين على معدات شركتك مهما؟.. «الاتحاد» يجيب

ينقسم تأمين المعدات والأجهزة الإلكترونية إلى ثلاثة أقسام، الأول عند الفقد والتلف المادي، والثاني في حال تعرض وسائط تخزين المعلومات للتلف، وأخيراً عند وقوع تلف مادي ينتج عنه توقف كلي أو جزئي للأجهزة، ويتم التعويض عن المصاريف الإضافية التي تحملها حامل وثيقة التأمين.

محاور التسوية التأمينية للمعدات

وبحسب نشرة صادرة عن الاتحاد المصري لـ التأمين، فإنَّ التسوية تتضمن تعويضات للمعدات الإلكترونية حتى تستعيد حالتها التي كانت عليها قبل التلف.

ومن أهم التغطيات التأمينية للمعدات الإلكترونية تغطية فقد الإيراد الناتج عن التعطل أو التلف الجزئي أو الكلي للمعدات الإلكترونية، ويتم التعويض عن مبلغ الربح الذى كان سيحققه المؤمن له لولا وقوع هذا الحادث وتوقف النشاط.

ويعتمد تأمين فقد الإيراد على عدة عوامل لتغطية المعدات الإلكترونية، وهي:

1- مدة التعطل للمعدات.

2- الأهمية النسبية للمعده بالنسبة لباقى المعدات.

3- مدى توافر قطع الغيار سواء فى السوق المحلي أو السوق العالمي.

شروط المعاينة قبل تحديد قيمة التأمين على المعدات

فيما يساهم خبراء المعاينة فى تحديد مبلغ التأمين المناسب بناء على قيمة المعدات، وبالتالي تم وضع شروط للمعاينة كالتالي:

1- أن تتم المعاينة للمعدات فى حالة التشغيل.

2- تسجيل الأرقام المسلسلة للالات والمعدات والموديلات وسنة الصنع واسم المصنع والمورد.

3- تحديد نوعها ووظيفتها ووصف كامل لها.

4- تحديد أماكن تواجدها داخل العمل.

5- الاطلاع على برامج الصيانة المتبعة والخاصة بالمعدة.

وأكد الاتحاد خلال النشرة الصادرة عنه هذا الأسبوع، على أنَّ هناك عوامل تأثر على تقيم الخطر وتسعير المعدات الإلكترونية التى لابد على مكتتبى التأمين قبل قبول التأمين الدراية الكافية بها.

كما أوصى الاتحاد المصرى للتأمين على انتقاء الأخطار التي تقبلها الشركات، وتقييمها وتحديد أسعار التأمين للأخطار المقبولة بهدف تحسين معدلات الخطر.