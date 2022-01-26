مصرع أب ونجله بسبب تسرب غاز من «سخان الحمام» في الطالبية

لقي رجل أربعيني ونجله مصرعهما إثر تسرب غاز من سخان المياه الخاص بحمام الشقة في الطالبية، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن الرجل ونجله توفيا خنقًا بسبب تسرب الغاز وأن معاينة الشقة كشفت عن أنهما كانا موجودين في الشقة بمفردهما وأن الرجل مات داخل الحمام وقت الاستحمام، بينما مات نجله خنقًا أثناء النوم بعد أن ملأ الغاز جنبات الشقة.

مدخنة حمام الشقة

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث أن تسرب الغاز من سخان المياه حدث بسبب عدم وجود مدخنة للسخان تساهم في التهوية وأن الرجل مات خنقًا داخل حمام الشقة وتم نقل جثمانه وجثمان نجله إلى مشرحة زينهم لتشريحهما لبيان أسباب وفاتهما رسميًا وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية.

تسرب الغاز

وأفادت تحريات المباحث التي أعدها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية أن جيران الرجل ونجله المتوفين بسبب تسريب الغاز شعرا بانبعاث رائحة الغاز من شقة الضحيتين فأسرعوا لاكتشاف الأمر فوجدوا جارهم ونجله ماتا خنقًا بسبب تسريب الغاز.