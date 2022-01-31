حياة كريمة تتبنى تطوير قرية رأس النقب بجنوب سيناء بعد تعديل الحدود الإدارية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن قرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا بجنوب سيناء أصبحت جزء لا يتجزأ من أهالي المحافظة، موضحًا أنه من يوم استلام القرية بمحضر رسمي وتنسيق بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، تقوم المحافظة بكافة الترتيبات لاستكمال الانتقال النهائي يوليو المقبل.

وقال فودة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المحافظة وزعت كميات من المساعدات الإنسانية إلى المواطنين بالتنسيق مع قيادة قوات شرق، حيث جرى توزيع نحو 1500 بطانية وكرتونة مواد غذائية على الأهالي.

قرية رأس النقب

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن قرية رأس النقب هي أحدث قرية انضمت إلى المحافظة وجرى نقل تبعيتها من شمال سيناء إلى جنوب سيناء بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل الحدود الإدارية بين المحافظتين.

وأوضح المحافظ، أن رئيس مدينة طابا علي الشحات يقوم بزيارة القرية أسبوعيا، ويلتقي مع الأهالي لتنفيذ متطلباتهم، وجرى إدخال تطوير هذه القرية في خطة العام المالي 22/23، حيث الاتفاق مع الأهالي على تلبية مطالبهم عقب الاستلام النهائي للقرية.

حياة كريمة في قرية رأس النقب

أكد علي الشحات رئيس مدينة طابا بجنوب سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر إدخال قرية رأس النقب ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة لتتحول إلي قرية نموذجية، مشيرا إلى أن اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة حضر أمس توزيع 500 كرتونة غذائية، 500 بطانية، 150 شنطة مدرسة، و500 غطاء للبيوت.

أضاف أن الأهالي قدموا الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة علي المساعدات التي جرى تقديمها للمواطنين، وطالب الأهالي بإنشاء وحدة بيطرية، وطالبوا بترميم البيوت القديمة.