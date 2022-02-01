للموظفين بالمعاش.. شروط الحصول على شقة بمشروعات «جنة ودار وسكن مصر»

أعلن البنك الأهلي المصري، شروط وتفاصيل الحصول على شقة تمويل عقاري لمدة 30 سنة بفائدة 3%، ضمن الإعلان وزارة الإسكان الجديد لمتوسطي الدخل، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى كيفية الحصول على شقة أخرى من مشاريع الإسكان «سكن مصر، دار مصر، جنة»، للموظفين الذين خرجوا إلى المعاش.

شروط الحصول على شقة للموظفين بالمعاش

ذكر البنك الأهلي، أن من شروط صندوق الإسكان للتمويل العقاري، فيما يخص تمويل أصحاب المعاشات:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 75 سنة، في تاريخ نهاية مدة القرض.

- سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

- تحويل المعاش إلى البنك الأهلي المصري.

- أن يكون المتقدم للحصول على الشقة مصري،

- تتوافر في المتقدم شروط عدم الحصول على أي أرض أو شقة مدعمه من الدولة.

يشار إلى أنه يحظر شراء الوحدات السكنية نقدا، على أن أن يلتزم المتقدم للاستفادة من الوحدات، بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري، الذي تدعمه مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل:

الأولى: بقرار مجلس إدارته الصادرة في ديسمبر 2019، وتعديلاته، محددا مدة يصل حدها الأقصى إلى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنويا متناقصة، فيما يخص المواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر الدخلهم الشهري لهم عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة.

الثانية: المُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021، لمدة حدها الأقصى 30 سنة، بمعدل عائد 3% سنويا مُتناقصة، للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

أماكن شقق الإسكان

يذكر أن وزارة الإسكان، أعلنت عن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن مشروع «JANNA»، في مدن: 6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق – العبور، على أن يسدد المواطن مبلغ 80 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.

و طرحت شققا ضمن مشروع «دار مصر» في مدن: السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر، بمقدم حجز 60 ألف جنيه.

ومشروع «سكن مصر»، في: أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» - الشروق، بمقدم جدية حجز 40 ألف جنيه.