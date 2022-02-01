البورصة ترتفع في مستهل التعاملات.. و«السوقي» يربح 4.5 مليار جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.42%، إلى مستوى 11539.1 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.21%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2123.36 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.29%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3132.9 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.31%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.31%، عند مستوى 2004.22 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 47.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 19.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 2.782 ألف صفقة.

التداول على 134 سهما

وشهدت بداية التداولات في البورصة المصرية بجلسة اليوم التداول على 134 سهمًا، وارتفع 32 سهمًا فقط، فيما انخفض سهمين آخرين، واستقر 100 أسهم دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 4.5 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 744.715 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 12000 نقطة

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أنه في حالة استقرار المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، فوق مستوى 15000 نقطة، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء، يستهدف بذلك المؤشر مستوى المقاومة الثاني وهو 11600 نقطة.

فيما يتوقع، أن يؤهل استقرار المؤشر «إيجي إكس 70 EWI»، أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2100 نقطة، لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2200 نقطة، وحال استمرار عمليات جني الأرباح الرأسمالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع، يؤثر ذلك سلبا على أداء المؤشر.