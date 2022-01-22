«تنمية المشروعات»: دورات تدريبية للمرأة على الحرف اليدوية بـ5 محافظات

أطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورات التدريب المهني والفني، لتنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية القائمة على أشغال الإبرة والتطريز في سيناء ومطروح والصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل في الفيوم وأسوان والوادي الجديد، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الجهاز والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ضمن مشروع «المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدرتهن وتنمية التجمعات المنتجة»، والممول من الوكالة الإسبانية.

ثقة الجهات المانحة المتزايدة في الاقتصاد المصري

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن هذه الاتفاقية تؤكد ثقة الجهات المانحة المتزايدة في الاقتصاد المصري، إذ يعد هذا التمويل هو الأول من نوعه من خلال أحد مؤسسات التمويل الإسبانية، مشيدة بجهود وزارة التعاون الدولي في دعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات من خلال توفير مصادر التمويل التي تمكن الجهاز من أداء دوره.

أهداف واستراتيجية جهاز تنمية المشروعات لتمكين المرأة

وأوضحت «جامع»، أن مستهدفات مشروع «المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر» تتماشى وتتسق مع أهداف واستراتيجية جهاز تنمية المشروعات لتمكين المرأة خاصة في المناطق الريفية وفي محافظات الصعيد، وذلك لتطوير قدراتهن وإمدادهن بالمهارات الأساسية ليتمكن من إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهن القائم.

تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة

وأكدت «جامع»، أن الجهاز يحرص على المشاركة في تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة، وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع، وزيادة مشاركته فى التنمية الاقتصادية، وتفعيل دور المرأة في تحسين مستوى أسرتها.

ووجهت «جامع» الدعوة لكل المواطنين، خاصة الشباب والفتيات، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة لاكتساب مهارات جديدة تساعدهم على بدء العمل الحر، والاستفادة من التيسيرات في إجراءات تأسيس المشروعات أو تمويلها، ما يمكنهم من بدء مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة.

تصميم برامج تدريب المشروع

من جانبه، أوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات المالية بالجهاز، تصميم برامج تدريب المشروع بشكل خاص بحيث يشمل المنهج المقسم على نحو 100 ساعة تدريب لمدة شهر منهجًا نظريًا وتطبيقيًا بجانب حصص التدريب على الإنتاج؛ إضافة إلى النواحي النظرية والتسويقية، وذلك لتطوير مهارات المتدربات في هذه التجمعات الانتاجية وزيادة مهاراتهن لوضع تصميمات حديثة ذات جودة عالية مما يساعدهن على التوسع فى تسويقها.

وأضاف أن السيدات بعد استكمال هذه الدورات سيصبح لديهن القدرة على إقامة مشروعات صغيرة، وتشغيل ورش إنتاجية تعتمد على المواد الخام الأقل تكلفة والمتوفرة بالبيئة المحيطة.

تنفيذ التدريبات الفنية على أشغال مخلفات النخيل

وأشار الدكتور رأفت عباس، إلى أنه قد تم البدء في تنفيذ التدريبات الفنية على اشغال مخلفات النخيل بمحافظة الفيوم، وأشغال التطريز بمحافظة مرسى مطروح، وجارى التنفيذ في باقي المحافظات الأخرى.

جدير بالذكر أن التدريبات الفنية المنفذة تستهدف السيدات من سن 18 سنة إلى 55 سنة، ممن لديهم سابق معرفة بالأشغال اليدوية والحرفية في القطاعين المستهدفين، من سكان المحافظة المقام بها التدريب، كما تم مراعاة تواجد نسبة من ذوى الهمم أن أمكن في تلك التدريبات ، ومن المخطط أن يتم مساعدتهن في خطوات تأسيس مشروعاتهن، فضلًا عن تسجيل المشروعات المميزة بمنصات التجارة الإلكترونية لفتح نوافذ تسويقية لهن في الداخل والخارج.