زلزال يضرب مدينة بني سويف بقوة 4.1 ريختر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيويفيزقية، أنّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم هزّة أرضية على بعد 56 كم شمال شرق مدينة بني سويف.

بيانات الهزّة الأرضية

وأوضح المعهد في بيان عنه، أنّ الهزّة وقعت اليوم بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.29 شمالا، وخط الطول 31.61 شرقا، وعمق 6 كم.

لا خسائر في الأرواح

وتابع المعهد، أنّه لم يرد ما يفيد بشعور أي من المواطنين بالهزّة الأرضية، ولم تقع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.