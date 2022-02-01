«مبيديش الفرصة للتقرب إلى الله».. لماذا اعتزلت شهيرة الفن؟ «فيديو»

تحتفل، اليوم الثلاثاء، الفنانة شهيرة بعيد ميلادها الـ 71، فهي من مواليد 1 فبراير 1949، وخلال رحلتها مع الحياة اختارت أن يكون الفن هو حلم حياتها الذي سعت ورائه وحققت فيه الكثير من النجاحات، ولكن كل هذا قبل أن تتخذ خطوة ارتداء الحجاب والاعتزال.

شهيرة تكشف سبب اعتزالها

فاجأت شهيرة، الجمهور، عام 1993، بقرار ارتدائها للحجاب واعتزالها الفن نهائيا، وخرجت في أكثر من وسيلة إعلامية وكشفت عن السبب وراء ذلك، وصرحت مع الإعلامية بسمة وهبة، بأنها تفعل ذلك لطاعة الله.

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وتابعت شهيرة: «الأمر ليس مسألة حجاب، ولكن الحكاية هو إننا حبينا بقلبنا نتقرب أكتر الى الله بإن إحنا نتفرغ، لأن الفن مبيديش لحد الفرصة أن هو يتقرب كما ينبغي أن يكون إلى الله».

رد فعل محمود ياسين على قرار اعتزال شهيرة

كما كشفت الفنانة شهيرة عن رد فعل زوجها الفنان محمود ياسين عندما علم بقرار اعتزالها وارتدائها الحجاب، وذلك في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلة: «اتفاجئ لأن قبلها بليلة واحدة كنت قاعدة بتكلم معاه عن أعمالي، كان عندي أكتر من عمل علشان كدا اتفاجئ، بس معترضش خالص لما قولتله هلبس الحجاب قالي خلي بالك مش هتمثلي تاني، لأنه عارف عشقي للفن، وقالي مش بعد شهر ولا اتنين ترجعي في كلامك قولتله لا أنا مرتاحة نفسيا».

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يذكر أن الفنانة شهيرة كانت قد أعلنت عودتها للفن منذ أكثر من عامين في أحد البرامج الفنية، ولكن لم يراها الجمهور في أي أعمال فنية .