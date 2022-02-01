براءة مدير عام سابق بالضرائب و2 آخرين من تقاضي الحوافز الخاصة بالفنيين

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 3 مسؤولين سابقين بمصلحة الضرائب، من تهمة إعداد كشوف صرف حافز الفنيين بمنطقة شمال الجيزة مدرج به اسم المحال الأول «مدير عام»، بالرغم من عدم استحقاقه هذا الحافز ، لكونه للفنيين فقط في حين أنه مدير عام، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

الحصول على 29 ألف جنيه دون وجه حق

ونسب للمحال الأول، أنه أعد كشوف صرف حافز الفنيين بمنطقة شمال الجيزة أدرج بها اسمه بوصفه فني، وأغفل عن عمد أن يذكر وظيفته كمدير للشؤون الإدارية، مما ترتب عليه حصوله على 29015.64 جنيه قيمة الحافز بدون وجه حق، وبالمخالفة للتعليمات التذكيرية الصادرة عام 2014.

إدراج اسم المدير العام في وظيفة فني

ونُسب للمحال الثاني، أنه اعتمد من الفترة نوفمبر 2014، حتي مايو 2016، كشوف صرف حافز الفنيين المدرج بها اسم المحال الأول كمشرف صيانة حال عمله مديراً للشؤون الإدارية بالمخالفة للتعليمات التذكيرية المنظمة للصرف مما ترتب عليه حصول الأول على مبالغ مالية بدون وجه حق.

ونُسب للمحال الثالث، أنه وقع على كشوف في الفترة من سبتمبر عام 2015، حتي مايو 2018، لصرف الحافز المشار إليه المدرج به اسم المحال الأول حال عمله مديراً للشؤون الإدارية، وذلك بالمخالفة للتعليمات التذكيرية، مما ترتب عليه حصول المحال الأول على مبالغ مالية بدون وجه حق.