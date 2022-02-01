القبض على المتهمين بارتكاب 3 جرائم قتل في أسوان وأسيوط والفيوم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد هوية المتوفى وبإستدعاء (والده - مقيم بدائرة مركز شرطة دراو) تعرف على الجثة وقرر أنها لنجله.

كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسوان.. وضبط مرتكبى الواقعة

وأضاف بأن نجله "المتوفـى" خرج من المنزل متوجهاً للتنقيب العشوائى عن خام الذهب بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثان أسوان.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- يحمل جنسية إحدي الدول) وذلك لحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم أثناء قيامهما بالتنقيب العشوائى عن خام الذهب تطورت لمشاجرة لوجود خلافات بينهما للسيطرة على أماكن التنقيب عن خام الذهب بذات المنطقة قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته "فرد محلى" مُحدثاً إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وعقب ذلك إستعان بآخر (مقيم بدائرة مركز شرطة دراو) وقاما بنقل جثة المجنى عليه إلى مكان العثور بسيارة ربع نقل قيادة الأخير.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما, وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب، كما أرشدا عن السلاح والسيارة المستخدمين فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط .. وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من المستشفى الجامعى بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابتة بطلق نارى وما قررته شقيقته بإتهامها لزوجها (مقيم بذات القرية الناحية) بإطلاقه عيار نارى من سلاح كان بحوزته صوب شقيقها محدثاً إصابته التى أودت بحياته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات زوجية بين الجانى وزوجته "شقيقة المجنى عليه".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط وضبطه, وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الأسباب ، وأرشد عن السلاح المستخدم "فرد محلى".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالفيوم.. وضبط الجانى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم من بعض الأهالى بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) بقطعة أرض زراعية بالقرب من محل إقامته وما قرره والده أن نجله مُتغيب منذ 27 الجارى ولم يحرر ثمة محاضر بغيابه.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر أنه قام بالتقابل مع المجنى عليه بقطعة أرض زراعية محل العثور وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" بحوزته ، نظراً لوجود خلافات بينهما ، كما أرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.