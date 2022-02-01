دراسة جدوى مشروع مطعم مشويات في مصر.. أرباح تزيد عن 700 ألف جنيه

كشفت دراسة حديثة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، أن مشروع مطعم مشويات اللحوم، يحقق صافي أرباح سنوية تقدر بنحو 497.742 ألف جنيه في السنة الأولى من بدايته، حيث تتميز خدمة تقديم المشويات بسرعة الدوران، لزيادة عدد المستهلكين في مختلف أنحاء الجمهورية.

هدف مشروع مطعم مشويات

أشارت الدراسة، التي أعدها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الهدف من المشروع، توفير فرص عمل مناسبة، واستغلال رواج التجارة، لانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية.

الآلات والمعدات المطلوبة

أشار جهاز تنمية المشروعات، في الدراسة التي أعدها، إلى أن الآلات والمعدات المطلوبة لهذا المشروع، هي شواية ستانلس ستيل، أطباق ومستلزمات سفرة، فرن تسوية، عدد وحلل متنوعة، أطباق وأسياخ، شواية فراخ غاز بأسطواناتها.

الخامات الغذائية

يحتاج مشروع المشويات، إلى مجموعة من الخامات التي تستخدم في الوصول إلى المنتج، فمن الخامات الأساسية اللحوم بمختلف أنواعها، ومجموعة من البهارات، وبصل، وخضروات، وطماطم وخيار، بالإضافة إلى مستلزمات أخرى مثل التغليف.

الاستثمارات الكلية للمشروع

أوضح جهاز المشروعات، من خلال الدراسة، أن رأس المال المطلوب لمشروع مطعم مشويات اللحوم، تبلغ 340.446 ألأف جنيه، عبارة عن رأس المال، بالإضافة إلى القرض.

رأس المال وقيمة القرض

ذكر الجهاز من خلال الدراسة، أن رأس المال (مساهمة المستفيد) لمشروع مطعم مشويات اللحوم، يقدر بنحو 222.946 ألف جنيه، فيما تبلغ قيمة القرض المطلوب 250.633 ألف جنيه، كما هو موضح في الدراسة.

المبيعات السنوية المتوقعة

أظهرت الدراسة، أن حجم المبيعات السنوية المتوقعة لمشروع مطعم مشويات اللحوم، تقدر بنحو 2.5 مليون جنيه في السنة الأولى، و3.6 مليون جنيه مبيعات متوقعة في السنة الخامسة للمشروع.

الأرباح السنوية المتوقعة

أضاف جهاز المشروعات، أن صافي الأرباح السنوية المتوقعة لمشروع مطعم مشويات اللحوم، يقدر بنحو 497.742 ألف جنيه في السنة الأولى و724.351 ألف جنيه مبيعات متوقعة في السنة الخامسة للمشروع.