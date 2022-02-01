وزيرة الهجرة تثني على مجهود «دنيال نور والشيخ علاء»: نماذج مشرفة

عبرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها بشباب المصريين في الخارج، الذين يحصلون على جوائز ويحققون مكانة فى الدول المضيفة، تثبت فخرهم بجذورهم المصرية.

ونشرت وزيرة الهجرة، منشور عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن الحديث عن نموذجين من الشباب المصري فى استراليا.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم: «دانيال نور والشيخ علاء فى استراليا.. الشبه بينهم مش بس فى الشكل، إنما كمان فى عملهم اللي أثبتوا بيه للمجتمع الأسترالي أن جذورهم المصرية عايشة معاهم حتى لو بعيد عن وطنهم الأصلي».

وأضافت: «الطبيب الشاب دانيال حصل على جائزة عام 2022 علشان مجهوده فى علاج المشردين بلا مأوى، والشيخ علاء، إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن، حصل على جائزة رئيس وزراء ولاية فيكتوريا للتعايش والتعددية الثقافية لعام 2020، علشان مجهوده فى مكافحة التطرف من خلال عضويته فى المجلس الإسلامي بالولاية».

جدير بالذكر، أن دانيال نور، الطبيب المصري الأسترالي، تم اختياره شخصية العام على مستوى قارة أستراليا في فئة الشباب، حيث قدم دانيال نور، خدمات إنسانية عدة للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى، ضمن مبادرة street side Medics، التي دشنها وعددا من أصدقائه في القطاع الطبي الأمر الذي أهله إلى تكريم سابق على مستوى مقاطعة New south wales الأسترالية حتى أعلن رئيس الوزراء الأسترالي عن اختياره شخصية العام على مستوى أستراليا بالكامل في فئة الشباب.

بينما حصل الشيخ علاء الزقم، على جائزة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية، عن دوره المؤثر في المجتمع الأسترالي فيما يتعلق بترسيخ قيم الوحدة والمواطنة والتسامح والتعايش وقبول الآخر.