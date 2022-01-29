وزيرة الهجرة لـ«الوطن»: في انتظار شركة طيران لنقل جثمان زينب المرشدي

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تواصل الوزارة الدائم مع السفارة المصرية في اليابان، لمتابعة مستجدات موقف عودة جثمان «زينب المرشدي»، وذلك عقب علمها بخبر الوفاة، من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

أول حجز متاح على الطيران الدولي خلال الأول من فبراير المقبل

وأشارت وزيرة الهجرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الوزارة حاليًا فى انتظار شركة طيران لنقل جثمان «زينب المرشدي»، إلى مصر ومن ثم اتخاذ إجراءات دفنها.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن أول حجز متاح على الطيران الدولي، خلال الأول من فبراير المقبل، من خلال الخطوط الإماراتية، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية، التي تلتزم بها اليابان، وسياسات الغلق، تزامنًا مع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن السفارة المصرية في اليابان، قد أنهت كل المعاملات والأوراق، لعودة الجثمان، سواء الأوراق والمعاملات المصرية أو اليابانية، بسرعة فائقة، على الرغم من وجود مسافة نحو 10 ساعات ما بين موقع الوفاة في مدينة أوكاياما، عن مدينة طوكيو، كما أنه تم إقامة الصلاة على الفقيدة.

السفارة المصرية في اليابان تنتظر وجود أي حجز مفتوح للقيام بكل إجراءات العودة

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى أن اتصالاتها مع الدكتور صلاح الدين عزالدين، ابن الفقيدة «زينب المرشدي» في اليابان، استمرت حتى وصول الجثمان إلى طوكيو أمس، بجانب اتصالها المستمر يوميًا، مع الفنانة القديرة «سهير المرشدى»، لإطلاعها وإخبارها، بتطورات الموقف لحين عودة جثمان شقيقتها.

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن السفارة المصرية فى اليابان، تنتظر وجود أى حجز مفتوح للطيران، للقيام بكل الإجراءات، لعودة الجثمان إلى مصر، قبل فبراير المقبل.

وجدير بالذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد قامت أمس بنشر ملابسات عودة جثمان الفقيدة «زينب المرشدى»، من طوكيو إلى مصر، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».