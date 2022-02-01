الهجرة تثمّن دور الفائز بجائزة التعددية الثقافية بأستراليا في رفع اسم مصر بالخارج

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشيخ علاء الزقم، إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن في أستراليا، وعضو المجلس الإسلامي بولاية فيكتوريا الأسترالية، لبحث سبل التعاون في إطار البرامج والملتقيات التي تنظمها الوزارة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، بحضور السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

جائزة التعددية الثقافية

وفي مستهل اللقاء، هنأت السفيرة نبيلة مكرم، الشيخ علاء الزقم، بحصوله على جائزة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية، معربة عن فخرها به لرفعة اسم بلده ومثمنة دوره المؤثر في المجتمع الأسترالي فيما يتعلق بترسيخ قيم الوحدة والمواطنة والتسامح والتعايش وقبول الآخر.

إنجازات الجمهورية الجديدة

وقالت وزيرة الهجرة إنّها تتطلع لخلق مزيد من جسور التواصل مع الشباب المصري في أستراليا في إطار ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، ليشاهدوا بأنفسهم ما يجري في مصر في عهد الجمهورية الجديدة، ويفخروا بوطنهم الذي أصبح يمضي قدما نحو النهوض ليصبح بين مصاف الدول الكبرى.

حياة كريمة

من جانبه، رحب السفير محمد خيرت، بالشيخ علاء الزقم، وهنأه على الجائزة التي تشكل فخرًا لكل مصري بسبب دوره الفاعل في إرساء قيم المحبة والسلام وسط مجتمع متعدد الثقافات، ثم استعرض دور الوزارة في عدد من الملفات وتضافر جهودها في المبادرات الرئاسية الوطنية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» لتنمية وتطوير الريف المصري والمناطق الاكثر احتياجًا.

من جهته، أعرب الشيخ علاء الزقم، عن تقديره وإعزازه لجهود وزيرة الهجرة في رعاية مصالح الجاليات المصرية حول العالم، ودورها القوي والملموس في ربط شباب مصر بالخارج بوطنهم الأم من خلال ملتقيات لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين المهاجرين، خاصة فيما يتعلق بتوعية الشباب المصري في الدول الغربية من مخاطر التطرف والتشدد.

اتكلم عربي

وأعرب الزقم عن امتنانه وإعجابه بالبرامج التي تنظمها الوزارة لهؤلاء الشباب، بما تشمله من رحلات ولقاءات ثرية مع شخصيات وقيادات مهمة في الدولة المصرية، وزيارات مكثفة لمشيخة الأزهر الشريف ومرصد الفتاوى التابع له، كما أعرب عن تطلعه إلى تعاون الوزارة مع الجمعية في الإمداد ببعض الكتب المترجمة للإنجليزية المتخصصة في فقه الأقليات ومكافحة التطرف، وأكد أهمية المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» في مواجهة طمس الهوية الوطنية وترسيخ ضرورة الحفاظ على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية.

وفي ختام اللقاء، اتفقت وزيرة الهجرة مع الشيخ علاء الزقم، على تنظيم زيارة إلى مصر لعدد من الشباب المصريين بالخارج، المقيمين في أستراليا بصحبة الشيخ علاء الزقم، لاطلاعهم على ما يجري في الدولة المصرية من تنمية وتقدم في كل القطاعات، ومن أجل لقاء عدد من المسؤولين والنقاش معهم، في إطار ما يحتاجه الشباب من تواصل مستمر مع وطنهم، وتوعيتهم بخطر الأفكار المتطرفة، وتفنيد أي مزاعم أو صور مغلوطة قد تكون متداولة عن مصر بالخارج، لافتة إلى الإعداد لعقد لقاء مع هؤلاء الشباب عبر تطبيق «زووم» تمهيدًا للزيارة.