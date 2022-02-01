«أطفال بلا مأوى»: لدينا ملفات لـ17 ألف حالة بالشارع.. وهدفنا حل مشكلة الأسرة

قال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، إن البرنامج يعمل على رصد الأسباب التي دعت إلى التواجد بالشارع، من خلال إدارة الحالة، مؤكدا أنه يتم فتح ملف لكل حالة، والعمل على حل المشكلة، ودمج الأطفال والكبار مع أسرهم مرة أخرى، حال تواجد الأسر.

هدف «أطفال وكبار بلا مأوى» حل المشكلة الأساسية

أضاف يوسف لـ«الوطن»: «هدفنا حل المشكلة، وليس إحالة الأطفال والكبار من الشارع للمؤسسات»، مشيرا إلى أن مؤسسة الرعاية أو دار الرعاية، قد تكون فترة انتقالية لأطفال وكبار بلا مأوى، لإعادة تأهيل الطفل بها، والعمل بالتوازي مع الأسرة، وحل مشكلتها من خلال التعاون مع مختلف البرامج بالوزارة.

أكثر من 17 ألف طفل في الشارع

أشار مدير البرنامج، إلى أنه تم التعامل مع أكثر من 17 ألف طفل في الشارع، وأكثر من 5 آلاف من الكبار، موضحا أن ظاهرة أطفال بلا مأوى، ترتبط بالوضع الإجتماعى داخل الأسرة، لافتا إلى أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، سيتم عمل دراسة ومسح جديد عن ظاهرة الأطفال بلا مأوى في الشارع.

إحصائيات العمل مع الأطفال بدون مأوى

ذكر البرنامج القومى لأطفال وكبار بلا مأوى، في تقرير له، أن التعامل مع الأطفال منذ يناير 2017 حتى ديسمبر 2021، جاء كالتالى:

- 5140 طفلا تم دمجهم.

- 758 طفلا دمجوا مهنيا داخل الدور.

- 909 أطفال دمجوا أسريا من خلال مؤسسات الرعاية.

- 868 طفلا دمجوا بالتعليم ومحو الأمية.

- 9063 طفل عامل بالشارع، تعامل البرنامج معهم.

- 556 طفلا دمجوا مع أسرهم من خلال فريق أطفال بلا مأوى.

- 17 ألفا و427 طفلا تعامل معهم البرنامج.