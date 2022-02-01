السعودية تكشف حقيقة تغيير العلم والنشيد الوطني.. تحديث البروتوكولات

أحدثت موافقة مجلس الشورى السعودي، أمس الإثنين، على مشروع تعديل نظام العلم والنشيد الوطني، جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات المعنية للتوضيح بأن الخبر المتداول عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، والحقيقة أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكولات استخدامهم .

الشورى السعودي يقر تعديل نظام العلم والنشيد الوطني

وكان مجلس الشورى السعودي، وافق أمس الإثنين، بأغلبية الأعضاء على تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس من أحد الأعضاء، وفق المادة 23 .

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنّ التعديل يأتي لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ تولى الملك سلمان، وولى عهده صاحب رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لمراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030 .

وعقب صدور القرار اجتاحت وسائل التواصل نقاشات حول هذا الأمر، واستنكر عدد كبير من رواد مواقع التواصل تغيير العلم الذي يحتوي على عبارة التوحيد عند المسلمين، وأشاروا إلى حالة انفتاح المملكة، ما دفع هيئة مكافحة الشائعات السعودية إلى التوضيح بأن ما يتم تداوله عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، وأضافوا عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، وذلك لتحديث ضوابط وبروتوكولات استخدامهما.

الخبر المتداول عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، والحقيقة أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكلات الإستخدام.



التفاصيل:https://t.co/5SsrpDH3Db pic.twitter.com/HHlJTy5Yjl — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) February 1, 2022

وذكرت تقارير صحفية محلية أن نظام العلم قد مضى على صدوره 50 عاما، وأرجعت الاقتراح المقدم من النائب السعودى حول تغير نظام العلم، إلى أنّ هناك حاجة لسد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به باعتباره مطلبا هاما، وفقا للنظام الأساسي للحكم فى المادة الرابعة منه، بالإضافة لضرورة تغيير الضوابط المحددة لاستخدام شعار الدولة مع تحديد العقوبات التي تطبق حال المخالفة، كذلك مواكبة حالة الحراك التي تشهدها المملكة حاليا .