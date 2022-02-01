تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى: متاح بشرط مطابقة محل الإقامة

اشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على المواطنين حاملي البطاقات التموينية الراغبين في تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، أن يتم التحويل بناء على عنوان محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي للمواطن الراغب في نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

التقيد بمحل الإقامة.. تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة

وانتهت يوم 15 يناير 2021 الماضي، المهلة المعلنة من قبل وزارة التموين، التي كان يتم بناء عليها تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى دون التقيد بمحل الإقامة، فيما تتيح الوزارة إمكانية نقل البطاقة سواء عبر مكاتب التموين أو عبر بوابة مصر الرقمية خدمة نقل البطاقة مشترطة محل الإقامة.

وأوضح مصدر في وزارة التموين لـ«الوطن»، أن مطابقة عنوان محل الإقامة للمواطن مع عنوان المحافظة الراغب في النقل بطاقة التموين إليها، أصبح هو الشرط الأساسي والوحيد لإتمام خدمة نقل البطاقة التموينية.

الأرواق المطلوبة لنقل بطاقة التموين

وتشمل الأوراق المطلوبة لنقل بطاقة التموين من خلال المكاتب، أن يتم تقديم بطاقة التموين وصورة منها، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمواطن صاحب البطاقة التموينية، وطلب مدون به المحافظة الراغب في النقل إليها بشرط أن تكون هي محافظة بطاقة الرقم القومي.

ويبلغ عدد البطاقات التموينية المقيدة على منظومة الدعم التموينية 23 مليون بطاقة مدرج عليها 72 مليون مواطن مستحق لصرف الخبز من بينهم 64 مليون مواطن مستحق للدعم السلعي شهريًا.

بينما أكدت مصادر بالوزارة انتظام عملية صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2022، التي بدأت اليوم الثلاثاء من جميع منافذ صرف السلع التموينية على مستوى الجمهورية في صرف 26 سلعة مدعمة مدرجة على قائمة السلع التموينية الجديدة بالأسعار المعلنة رسميًا في القائمة.