«شركات السياحة»: إعلان اسم المسؤول عن تأمين المعتمرين صحيا خلال ساعات

تستعد غرفة شركات السياحة، خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن اسم شركة التأمين التي ستتولى التأمين الصحي على المعتمرين المصريين هذا العام، إضافة إلى إعلان قيمة الرسوم التي سيدفعها كل معتمر عن قيمة وثيقة التأمين الصحي الإجباري، وقيمة رسوم إجراء تحليل pcr كورونا قبل السفر للمملكة العربية السعودية، وآخر قبل العودة إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك، إضافة إلى آليات عمل شركات السياحة خلال موسم العمرة لهذا العام.

أسعار الرسوم ستتراوح ما بين 3 إلى 4 الاف جنيه

وقال مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، لـ«الوطن»، إنّ قيمة الرسوم التي ستعلنها الغرفة، خلال الساعات المقبلة، ستشمل إلزام كل معتمر بدفع مبالغ تتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف جنيه، تشمل قيمة التأمين الصحي الإجباري، فضلا عن الرسوم الإدارية الأخرى، مشيراً إلى أنّ تلك الرسوم ستضاف لسعر برنامج العمرة.

وأضاف أن رحلات العمرة لهذا العام لن تنطلق غرة شهر رجب، لعدم الانتهاء من كل إجراءات بدء الرحلات، بل سيتم تأجيلها لتبدأ خلال النصف الثاني من شهرفبراير الجاري.

إلغاء تراخيص المركبات غير الملتزمة بتركيب ال G. P. S

وفي سياق متصل، حذّرت وزارة السياحة والآثار كل الشركات السياحية غير الملتزمة بتركيب أجهزة التتبع G.P.S بوسائل النقل السياحي المملوكة لها سواء كانت «أتوبيسات - ميني باص - ميكروباص - الليموزين» بإلغاء ترخيص تلك المركبات، فضلا عن عدم الموافقة على ترخيص أي مركبات سياحية جديدة لتلك الشركات إلا بعد تركيب أجهزة التبع ومحدد السرعة.

وقال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار أمهلت الشركات السياحية التي تمتلك «أتوبيسات - ميني باصات - ميكروباصات» حتى 1 مارس المقبل كفترة لتوفيق أوضاعها لتركيب أجهزة التتبع، كما أمهلت الشركات التي تمتلك سيارات ليموزين حتى يوم 1 يونيو 2022 لتركيب جهاز G.P.S.