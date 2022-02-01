للمصريين بالخارج.. أهداف أول سلسلة تعليمية للأطفال عن البورصة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أن مصر احتلت المركز الخامس على مستوى العالم في تحويلات العاملين بالخارج، حيث تصدرت مصادر الدخل القومي المصري بالعملة الصعبة.

وأشارت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، إلى حرص المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم في مصر، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات الذي نظمته الوزارة قبل أزمة كورونا العالمية، بمشاركة ممثلي 55 كيانًا بالخارج، في إطار ثقة المصريين بالخارج في القيادة السياسية والمناخ الاستثماري في مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وثبات سعر الصرف.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن الوزارة قد تلقت الكثير من الاستفسارات، وذلك من قبل المصريين بالخارج، خلال الفترة الأخيرة، حول كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية، أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

ويعود ذلك لبروتوكول التعاون الذي أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع البورصة المصرية، لتوفير برامج للاستثمار والادخار، للمصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف أول سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها.

أهداف أول سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال

1- تستهدف السلسلة التعليمية عن البورصة، تبسيط المعارف المالية المختلفة.

2- إتاحة كتيبات تعريفية للمشاركة في البورصة بطريقة مبسطة، عبر موقعها.

3- تبسيط المعلومات حول الأدوات الاستثمارية المختلفة في سوق المال المصري.

4- تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار بالبورصة المصرية.

5- توجه البورصة لتعليم الأطفال، سيدعم مشاركة الأسر والعائلات المصرية بالخارج.

6- سلسلة «المستثمرون الخمسة» ستفيد أطفالنا من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

7- سيتم إتاحة سلسلة «المستثمرون الخمسة»، عبر المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في التطبيق المخصص، مع كتابتها بلغة عربية مبسطة.

8- تهدف إلى تعظيم استفادة المصريين بالخارج من الاستثمار في سوق الأوراق المالية.