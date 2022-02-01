بدء صرف السلع التموينية لمقررات شهر فبراير 2022 من 40 ألف منفذ

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف المقررات التموينية لشهر فبراير 2022، بدءا من اليوم الثلاثاء، وذلك للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية والمستحقين للدعم السلعي الشهري والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموين مدرجة على منظومة دعم التمويني.

وزارة التموين تؤكد على توافر السلع بالمنافذ

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر جميع السلع الغذائية المدرجة بقائمة السلع التموينية في جميع منافذ صرف التموين والبالغ ما يقرب من 40 ألف منفذ بقال تمويني، و6700 منفذ مشروع جمعيتي، و1300 مجمع استهلاكي منتشر على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن المواطن يقوم بصرف السلع المخصصة على حصة بطاقته بناء على عدد الأفراد المقيدين على البطاقة من أقرب منفذ له.

صرف الخبز والسلع من محافظة صدور البطاقة التموينية

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية صرف الخبز أو السلع ببطاقة التموين، تتم فقط من محافظة صدور البطاقة التموينية من أي مخبز بلدي أو منفذ بقال تمويني تابع لنفس المحافظة، وأوضحت الوزارة أن عملية صرف الخبز تتم يوميا من أي مخبز خلال مدة فتح المخبز والمحددة حتى الخامسة مساء، فيما تفتح منافذ التموين أبوابها لصرف السلع للمواطنين بالبطاقة يوميا منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء دون إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية.

كميات الضخ اليومي من السلع للمنافذ

وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا بضخ آلاف الأطنان من السلع لمخازن الجملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل تزويد منافذ صرف السلع، حيث يشمل الضخ اليومي على التالي:

1 - 4 آلاف طن من السكر.

2 - 3 آلاف طن من الزيت.

3 - ألف طن من الأرز.

4 - ألف طن من المكرونة.