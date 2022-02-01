قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر فبراير.. 26 سلعة مدعمة وانخفاض سعر المكرونة

شهدت قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر فبراير 2022، ثباتا في أسعار عدد من السلع المدعمة التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي بدأ صرفها اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير لجميع المواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستحقين للدعم التمويني والبالغ عددهم على قاعدة بيانات منظومة الدعم 64 مليون مواطن.

قائمة السلع التموينية الجديدة تضم 26 سلعة مدعمة

وضمت قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر فبرير 2022 عدد 26 سلعة مدعمة، بدلا من 28 سلعة كانت تشملهم قائمة سلع تموين شهر يناير الماضي، وذلك بعد حذف سلعة الدقيق المعبأ بنوعيه الورقي والبلاستيكي، فيما انخفض أيضا سعر المكرونة في القائمة الجديدة والتي سجل سعر الكيس وزن 800 جرام 8 جنيهات بدلا من سعر 9 جنيهات لكيس المكرونة وزن 1 كجم في شهر يناير.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2022

وجاءت أسعار السلع التموينية، التي تضخها وزارة التموين في منافذ الصرف للمواطنين كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيها للمستهلك.

2- أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.

3- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيها.

4- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

5- مسلی صناعی 800 جم بسعر 24 جنيها.

6- شای ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

7- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

8- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 5.90 جنيه.

9- جبنة تتراباك 500 جم 10.90 جنيه.

10- مسحوق غسيل أتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه.

11- مسحوق عادي يدوي 800 جم 10.50 جنيه.

12- صابون غسيل 125 جم 2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 125جم بسعر 5.50 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

15- خل تركيز 5% حجم 900 ملی بسعر 4.25 جنيه.

16- زیت خليط 1 لتر بـ25 جنيها.

17- زیت خليط 0.8 لتر 20 جنيها.

18- مكرونة 800 جم بـ8 جنيهات.

19- مكرونة 400 جم بـ4 جنيهات.

20- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1 جنيه.

21- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهان.

22- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهان.

23- بسكويت يويوز ساده بـ1 جنيه.

24- بسكويت يويوز ويفر أنواع بجنيهان.

25- بسكويت تومور أنواع بـ 3 جنيهات.

26- بسكويت بوو أنواع بـ3 جنيهات.