فنان مصري يحصد الجائزة الأولى في مسابقة دولية للكاريكاتير

حصد فنان الكاريكاتير المصري إسلام زكى على الجائزة الأولى فى المسابقة الدولية للكاريكاتير بالهند ، التى تنافس عليها أكثر من 400 فنان على مستوى 54 دولة بالعالم شاركوا بــ 1012 لوحة للـزعيم الهندي " غاندي".

وإختارت لجنة التحكيم الدولية التى شُكلت من 6حُكام من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والهند وسوريا، منح الجائزة الأولى للفنان المصري ، بجانب خمس لوحات أخرى لفنانين عالمين من دول كوستاريكا وإيران وإندونيسيا والبرازيل والهند .

وأكد إسلام زكى عضو الجمعية المصرية للكاريكاتير أن أهمية هذه الجائزة الدولية بالنسبه إليه انه يُمثل وطنه مصر بهذه المسابقة الدولية، إضافة إلى أن فوزه بالمركز الأول على مستوى العالم والوطن العربي ، إذ يعتبره إنجاز كبير لأى فنان كاريكاتير.

وأضاف " إسلام " أن رسالته لأي فنان شاب عموماً انه لا يوجد مستحيل على الأطلاق ، وانه من الممكن وضع أسماء فناني شباب العرب بجانب فنانين عالمين لهم ثقلهم الفني والإبداعي.

واعتبر الفنان إسلام زكى أن فوزه بالجائزة العالمية الأولى هو حدث مميز بالنسبة لمسيرته الفنية، بالإضافة إلى العديد من الجوائز و المشاركات بالمعارض المحلية والدولية حيث شارك بلوحه كاريكاتورية للزعيم الوطني سعد زغلول ، و آخري للأديب العالمي نجيب محفوظ في الملتقى الدولي للكاريكاتير ، وهو صاحب مدرسة متميزة في فن الكاريكاتير تتسم بالمبالغة بطريقة ساخرة.

ويذكر أن الفنان إسلام زكى نشرت له العديد من أعماله في الصحف والمجلات، وسبق أن آثار رسمه الكاريكاتيري لــ "أردوغان " على غلاف مجلة الأهرام العربي تحت عنوان " الشيطان " صدى إعلامي واسع على المستوى المحلى والدولي .