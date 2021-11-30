ورشة تدريبية لصانعي الكاريكاتير بالدقهلية حول التسامح الديني

نظم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، ورشا فنية تدريبية في محافظة الدقهلية، للشباب من الجنسين من صانعي الرسوم الكاريكاتيرية، حول التسامح الديني ومناهضة خطاب الكراهية والعنف، والحث على التسامح والتعايش، بهدف تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية وتأثيرها على السلام المجتمعي، من خلال معالجة هذه القضايا من زوايا فنية عبر الرسوم الكاريكاتيرية والصور التعبيرية.

ورشة تدريبية تستمر لمدة 4 أيام

ومن جانبه قال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن تلك الورشة تستمر لمدة 4 أيام تتناول مواضيع عن أهمية التنوع الديني وحرية العقيدة ونشر قيم وثقافة التسامح وقبول الآخر بين أفراد الطوائف والمذاهب الدينية المختلفة، وتوعية الشباب بأهمية مناهضة خطاب الكراهية والعنف الذي انتشر بين أوساط المجتمعات المحلية، كما تحدث عن المبادئ التوجيهية للعدالة الانتقالية وكيفية الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر وبناء مصالحة وطنية تعزز قيم المجتمع والنسيج الاجتماعي، دون إقصاء أي فئة من فئات المجتمع.

تسليط الضوء على قضايا المجتمع المختلفة

وأضاف «الدنبوقي»، في بيان صحفي، أن الغاية من وراء عقد هذه الورشة لما للفن البصري والرسوم التعبيرية من أهمية بالغة في تسليط الضوء على قضايا المجتمع المختلفة، ومن ضمن هذه القضايا قضايا التعصب الديني، لمعالجتها بكل سلاسة ويسر وبأسلوب فني يصل بشكل واضح إلى جميع أفراد المجتمع.

وأشار إلى أنه في ختام الورشة سيتم توزيع المشاركين إلى مجموعات، وكل مجموعة سوف تعمل على إعداد قصة تصويرية باستخدام الأسلوب الفني.