إصابة 8 في انقلاب سيارة على طريق وادي النطرون بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، قبل قليل، في منطقة الكيلو 75، بنطاق مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مديرية أمن البحيرة بحادث في منطقة «الكيلو 75»

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في منطقة الكيلو 75 بنطاق مركز وادي النطرون، وجري نقل المصابين لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بوادي النطرون

أسفر الحادث عن إصابة كل من: «عبد الله أشرف علي»، 15 سنة، مقيم أبو المطامير، مصاباً باشتباه كسر بقاع الجمجمه وكدمات متفرقة بعموم الجسم، و«كريم سعد إبراهيم»، 16 سنة، مقيم أبو المطامير، مصاباً باشتباه ما بعد الاتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم، و«حسين عمر محمد»، 17 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب «عبد الرحمن عمرو عبد الرحمن»، 16 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقه بعموم الجسم، و«علاء مصطفى طلعت»، 15 سنة، مقيم أبو المطامير، بجرح قطعي حوالي 10 سم بالرأس وكدمات متفرقة بعموم الجسم، و«أحمد محمد خليفة»، 13سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«سامح محمد إبراهيم»، 30 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«أشرف عيد علي»، 16 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين للمستشفى ورفع أثار الحادث

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم رفع أثار الحادث.