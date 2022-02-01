3 هبوطات أرضية في شارع السلطان حسين بالإسكندرية.. والإصلاح يبدأ الخميس

وقعت منذ قليل 3 هبوطات أرضية في شارع السلطان حسين وسط الإسكندرية، وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الشارع وكلف الجهات التنفيذية المعنية بالإسراع في معالجة الهبوطات الأرضية بالشارع تحسبًا لوقوع انهيارات أرضية، مع التشديد على اتخاذ اللازم نحو منع انتظار السيارات في محيط تلك الهبوطات.

حل أزمة شارع السلطان حسين خلال 48 ساعة

وأكد محافظ الإسكندرية، في بث مباشر على صفحة محافظة الإسكندرية الرسمية، أنه سيتم البدء في إصلاح الشارع بدء من بعد غد الخميس من خلال إتاحة حارة واحدة فقط للسير كونه شارع حيوي، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد سبب الهبوط والعمل على حله، ورصفه مجددا كونه لم يرصف منذ 20 عام.

الحي والمرافق يتابعان الموقف

وشدد محافظ الاسكندرية على تواجد مسؤولي حي وسط برفقة شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء من أجل التعامل مع الهبوطات الأرضية في الشارع، حيث يحوي عددا من القطاعات الحيوية والبنوك والمجمع الطبي ومستشفى الاميري ويصل بين عدد من شوارع الإسكندرية الكبرى، ولفت اللواء محمد الشريف إلى ضرورة التنسيق بين الجميع من أجل إعادة الحركة لطبيعتها في الشارع سريعاً قبل حدوث أي تداعيات أخرى.

جدير بالذكر أن شارع السلطان حسين، بعد أحد أهم الشوارع الحيوية بمحافظة الإسكندرية، ويوازى شارع فؤاد و يتقاطع مع شارع النبى دانيال، حيث تم تأسيس شوارع الإسكندرية بشكل يشبة قطعة الشطرنج لتكون متقابلة ومتقاطعة.