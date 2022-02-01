حزن في عزاء مدير مدرسة وزوجته وأبنائهما الـ5 ضحايا الغاز بالشرابية

حرص المئات من أهالي قرية «ترسا»، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وأصدقاء أسرة مدير المدرسة، الذي لقي مصرعه وزوجته وأبناؤه الخمسة، نتيجة اختناقهم بالغاز أثناء نومهم في شقتهم بمنطقة الشرابية بالقاهرة، على تقديم واجب العزاء في الضحايا الـ7، بعد تشييع جثامينهم فجر اليوم الثلاثاء، في مسقط رأسهم بقرية ترسا، بدائرة مركز طوخ.

كما قام أفراد من أهالي القرية وعائلة الفقيد بزيارة مقابر الأب والأم والأبناء الخمسة، الذين توفوا بسبب الاختناق بالغاز، نتيجة حدوث تسرب من السخان، وحرص الأهالي علي قراءة القرآن والدعاء للمتوفين.

أهالي قرى طوخ يتوافدون على «ترسا» للعزاء

وأكد الأهالي، الذين توافدوا على قرية «ترسا»، التابعة لمركز طوخ، بمحافظة القليوبية، من القرى المجاورة، لتقديم العزاء في الأسرة ضحايا الغاز بالشرابية، ان الأب على الرغم من معيشته بالقاهرة، إلا أنه كان دائم الود لعائلته بالقرية.

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً من عزاء ضحايا الغاز بالشرابية، الذي أقيم اليوم الثلاثاء بقرية «ترسا»، مسقط رأس أسرة «محمد شكري» وزوجته وأبنائه الـ5، الذين راحوا ضحية استنشاق الغاز أثناء النوم في منزلهم بالقاهرة، وسط حالة من الحزن، خيمت على عائلة المتوفين والمعزين، الذين أكدوا أنهم يحتسبون الضحايا من الشهداء، مؤكدين أن رب الأسرة كان يعمل مدير مدرسة، وكان باراً بأهل قريته وعائلته، مشيرين إلى أن آخر تواجد له كان في عزاء عمه الأكبر الأسبوع الماضي، ليلحق به بعد أيام من مشاركته في وداعه.

لمشاهدة البث :

" href=" ">

«عبيد»: «وجدنا كل أفراد الأسرة متوفين»

وقال «عبيد الغراب»، أحد أبناء قرية «ترسا»، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن عائلة المتوفي تلقت اتصالاً تليفونياً من جيران الأسرة بمنطقة الشرابية بالقاهرة، بوجود تسرب غاز بالسخان، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول، ليجدوا كل أفراد الأسرة قد فارقوا الحياة، وعلى الفور انتقلت العائلة للمكان، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم، إلى أن صرحت النيابة بالدفن.

اثنان من الأبناء الضحايا جاءا للشقة قبل الحادث بيوم

وأوضح «محمود مصطفي البدوي»، عمدة قرية «ترسا»، أن اثتيت من أبناء مدير المدرسة كانا يقطنان في شقة بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، نظراً لدراستهما بالمنطقة، إلا أنه قبل الواقعة بيوم، وصلا إلى الشقة محل إقامة الأسرة بمنطقة الشرابية، حيث حدثت الفاجعة ورحلوا جميعاً، تاركين إرثاً من الحب والإخوة مع كل أبناء القرية، وأيضاً حالة من الحزن الشديد على رحيلهم بهذا الشكل المأساوي.

واستقبلت مقابر قرية ترسا، فجر اليوم الثلاثاء، جثامين الأب والأم و5 أبناء توفوا نتيجة الاختناق بسبب تسرب غاز السخان، أثناء نومهم داخل شقتهم بمنطقة الشرابية، حيث اتشحت القرية بالسواد، كما خيم الحزن على الأهالي، أثناء تشييع جثامين الضحايا الـ7 إلى مثواهم الأخير.

وشارك الآلاف من أبناء قرية ترسا وأجوارها في تشييع جثامين الضحايا، وهم الأب «محمد شكري»، 58 سنة، مدير مدرسة الطبري بالقاهرة، والزوجة ربة منزل، والابنة الكبرى «سارة»، 26 سنة، و«عمر»، 23 سنة، طالب بكلية الهندسة، و«عاطف»، 19 سنة، طالب بالمرحلة الثانوية، و«سما»، 15 سنة، و«سمية»، 13 سنة، طالبتين بالمرحلة الإعدادية.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية أن الوفاة نتجت نتيجة تعرضهم لحالة الاختناق بسبب تسرب الغاز، نتيجة حدوث تلف في السخان، أدى إلى تسرب الغاز أثناء نومهم، مما أدى إلى مصرعهم جميعاً.