التصريح بدفن جثامين 7 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم اختناقا بالغاز في الشرابية

صرحت النيابة العامة، بدفن جثث أسرة مكونه من 7 أفراد لقوا مصرعهم اختناقا بالغاز، داخل منزلهم في منطقة الشرابية، بعد إجراء الكشف الظاهري عليهم.

تعود الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة الشرابية بلاغا، بالعثور على أسرة مكونة من 7 أشخاص، متوفية داخل منزلها، في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على جثث مدير مدرسة وزوجته وأبناءه الخمسة.

العثور على جثث مدير مدرسة وزوجته وأبناءه الخمسة

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الكشف الظاهري، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء مكتشف الواقعة السماع بأقواله.

الوفاة نتيجة اختناق بالغاز

وقال مصدر لـ«الوطن»، إنه بالكشف الظاهري على جثث المتوفيين، تبين وفاتهم مختنقين باستنشاق الغاز، وجرى كتابة التقرير الطبي، وجار إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.