مؤلفة كتاب «انحراف دوت نت» تحذر من خطورة المواقع الموجهة للأطفال

أصدرت الباحثة شيرين فؤاد، كتاب «انحرف دوت نت» الجزء الثاني من كتاب «الحب الإلكتروني وإدمان الجنس» الصادر 2013، والحاصل على جائزة الأهرام 2014، عن أطلس للنشر والتوزيع، ليشارك ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، الذي تستمر فعالياته إلى يوم 7 فبراير الجاري.

قالت شيرين فؤاد في تصريحات لـ«الوطن»، إن عالم الإنترنت أطلق العنان للتعبير عن الرغبات بجموح، وظهرت ظاهرة الجنس الإلكتروني، ورغبات تتغذى على مواد الإباحية الإلكترونية، تؤدي إلى تشويه المخيلة، وتوحشها يوما بعد يوم.

وأوضحت أن الكتاب يناقش العديد من المحاور، منها الأثر على القدرة والزواج والمرأة العربية والخيانة والعلاقة بين الإباحية، وانتشار العنف والتحرش بالأطفال، وكيف يمكن أن يكون التعافي؟

موضوعات كتاب «انحراف دوت نت»

أكدت شيرين فؤاد أن الكتاب يحذر من خطورة المواقع الموجهة للأطفال، التي تأتي في صورة ألعاب كارتون عادية، وتستدرج الطفل بداية من لعبة أطفال عادية، وصولا لصورة شبه عارية، ثم تصل لمواقع ألعاب جنسية عارية.

ولفتت إلى أن من الموضوعات التي يتناولها عوامل انتشار السلوك الفاضح بالفضاء الإلكتروني، تطور الارتباط بالإباحية، بداية مراحل الإدمان، «المزيد من الجنس الإلكتروني = انخفاض الرغبة في الجنس الطبيعي»، الجنس الإلكتروني، وأمراض الذكورة تشوه البيئة الجنسية للطفل والمراهق، وانتشار الشذوذ والانحراف.

عناوين الكتاب

تابعت أن الكتاب يقع في 230 صفحة، وتحمل الفصول عناوين «كيف تقع المرأة في الإباحية، وإدمان الجنس الالكتروني، آثار الجنس الإلكتروني على المرأة، ماذا أفعل زوجي مدمن أفلام إباحية، كيف يتم سحب طفلك لعالم الإباحية، طفلي تعرض لمشاهدة مواد اباحية، ماذا أفعل؟، نتائج انخراط المراهقين بالانشطة الجنسية الإلكترونية، ماذا بث الإباحية المحجبة؟، الاستعمار الأيديولوجي للمسلمين، اللجوء العربي الإباحي ARAB hijab refugee porn وما هي العلاقة بين الإباحية وانتشار العنف والاعتداءات والتحرش، زيادة نسبة زنا المحارم، والتحرش بالأطفال في المجتمع العربي، الحل والتعافي».