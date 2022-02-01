«الإسكان»: جدية الحجز في الوحدات الجديدة تبدأ من 40 ألف جنيه

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة ستطرح وحدات إسكان مناسبة لمتوسطي الدخل من خلال 3 مشروعات، سكن مصر، ودار مصر، وجنة، بمستويات مختلفة بداية من 100 متر حتى 150 مترًا، وهي تتماشى مع مبادرة التمويل العقاري التي طرحها البنك المركزي.

الطرح في أكثر من مدينة

وأضاف «خطاب» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن التقديم سيبدأ من يوم 15 فبراير الجاري، وسيكون على الموقع الإلكتروني موضحًا أن الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي، وهيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وسيكون هناك أكثر من طرح في أكثر من مدينة وهي القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والعبور ودمياط والمنيا الجديدة وغرب أسيوط، والشروق.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الإسكان متنوع بداية من سكن مصر، وجدية الحجز فيه ستكون حوالي 40 ألف جنيه، أما مشروع دار مصر فإن المقدم سيكون 60 ألف جنيه، ومشروع جنة سيكون 80 ألف جنيه، والشروط المطلوبة أن يكون دخل الأسرة لا يزيد عن 50 ألف جنيه شهريًا، وبالنسبة لفئة الـ3% لا يزيد الدخل الشهري عن 15 ألف جنيه للأسرة.

التسليم فورا في هذا الإعلان

وأوضح أنه نظرًا لتلافي التزاحم فإن التقديم سيكون «أون لاين» فقط، مشيرًا إلى أن التسليم فوريًا في هذا الإعلان، ومن حجز في إعلان سابق يمكنه الإلغاء ثم الحجز في هذا الإعلان، موضحًا أن الذين دفعوا أموالًا في الإعلانات السابقة ولم يسحبوها ولم يحصلوا على وحدة سكنية يمكنهم الحجز أيضًا، وفترة الحجز سوف تنقسم إلى قسمين أول فترة ستكون للعملاء السابقين الذين تركوا مقدمات الحجز، والفترة التالية ستكون لكل المتقدمين سواء الجدد أو الموجودين في الإعلانات السابقة.

وأكد أن الكراسة ستكون موجودة على الموقع الإلكتروني ومن المهم أن يقرأ الجميع الشروط جيدًا، ويجب أن يعلموا أن الحجز بالأسبقية: «هيخش بنفسه يختار وحدته بنفسه، ويختار العمارة والشقة».