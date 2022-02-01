بفائدة «3 و8%».. 20 بنكا تمول وحدات الإسكان في 15 فبراير

أعلن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع وزارة الإسكان المتمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي للتمويل العقاري، أن البنوك والشركات المشاركة في مبادرتي البنك المركزي والتمويل العقاري، يستفيد منها العازب الذي لا يزيد دخله على 10 آلاف جنيه، والمتزوج ذو دخل 14 ألف جنيه، بفائدة 3% ويتم سداد الأقساط حتى 30 سنة بالنسبة لمبادرة البنك المركزي، أما مبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% لمن يزيد دخله على 40 ألف جنيه للعازب، و50 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد الأقساط حتى 20 سنة، وتشمل أيضًا تلك المبادرة وحدات بفائدة 3%.

27 بنكا وشركة مشاركة في مبادرة التمويل العقاري

وقالت مصادر مصرفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن 27 بنك وشركة بدأت في تنفيذ مبادرة التمويل العقاري مع المواطنين، مضيفة أنه تم تنفيذ عشرات الطلبات الخاصة بالحصول على شقق التمويل العقاري بعد الإعلان من قبل رئيس الجمهورية عن مبادرة 3%.

وأعلنت الحكومة عن البنوك والشركات الممولة للإعلان الحصول على شقة تمويل عقاري، كاملة التشطيبات في مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، على النحو التالي:

- البنك الأهلي المصري.

- بنك القاهرة.

- بنك مصر.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- البنك العربي الإفريقي الدولي

- البنك التجاري الدولي cib.

- البنك العقاري المصري العربي.

- البنك المصري الخليجي.

- الشركة المصرية للتمويل العقاري.

- بنك الاتحاد الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك التنمية الصناعية.

- بنك الشركة المصرفية العربية.

- بنك القطري الوطني الأهلي.

- بنك الكويت الوطني.

- المصرف المتحد.

- بنك بلوم.

- بنك فيصل الإسلامي المصري.

- بنك كريدى أجريكول.

- شركة الأهلي المتحد.

- شركة الأهلي للتمويل العقاري.

- شركة أملاك للتمويل العقاري.

- شركة تمويل للتمويل العقاري.

- شركة كونتكت للتمويل العقاري.

- شركة التعمير للتمويل العقاري.

- شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري.

شقق الإسكان

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفائدة 3% و8%.