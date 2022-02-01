إزاي تقدم للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري؟.. جاهزة للتسليم الفوري

أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8%.

ومن المقرر طرح الوحدات ضمن مشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«JANNA» ابتداءً من 15 فبراير الجاري، للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري.

ويشمل طرح الشقق السكنية وفق ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي «سكن مصر، ودار مصر"، وJANNA».

تفاصيل شقق الإسكان للتسليم الفوري

يجرى سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15 فبراير الجاري حتى 8 مارس.

أماكن طرح شقق الإسكان

ويتضمن مشروع سكن مصر، طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - الشروق- القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط)، بمساحات تتراوح بين 106م2 و133م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، وذلك وفقًا لما أعلنته مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ومن المقرر أنَّ يتمّ طرح وحدات ضمن مشروع «دار مصر» في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 متر إلى 150 مترًا، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

ويشمل مشروع «JANNA» طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 متر و151 مترًا، على أن يسدد المواطن 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وتخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان بأسبقية الحجز، على أن يقوم المواطن بسداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.