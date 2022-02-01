15 فبراير.. بدء حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة، موضحا أن الطرح يشمل وحدات سكنية بـ 3 مشروعات، وهي: «سكن مصر، دار مصر، JANNA»، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار «الجزار»، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا هو الطرح الثاني من نوعه من قِبل الصندوق للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن المشروعات الثلاثة، ما يؤكد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يشهد اتساعا كبيرا خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الوحدات السكنية المطروحة توفر تنوعا كبيرا على مستوى المدن والمساحات والأسعار، كي تلائم جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، ما يمنح المواطن فرصا متساوية في الحصول على حقه الدستوري في السكن الملائم، ويتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا، خلال الفترة من 15 فبراير إلى 8 مارس المقبل.

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أسعار حجز تبدأ من 40 ألف جنيه

أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع «سكن مصر»، يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن: أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، حدائق أكتوبر، دمياط الجديدة، ناصر «غرب أسيوط»، الشروق، بمساحات تتراوح بين 106 و133 مترا مربعا، على أن يسدد المواطن 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأضافت «عبد الحميد»، أنه فيما يتعلق بمشروع «دار مصر» فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن: السادات، 15 مايو، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب الجديدة، حدائق أكتوبر، وبمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا مربعا، على أن يسدد المواطن 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، بينما يشمل مشروع «JANNA» طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن: 6 أكتوبر، المنيا الجديدة، القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، بمساحات تتراوح بين 100 و151 مترا مربعا، على أن يسدد المواطن 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

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التخصيص بأسبقية الحجز

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الطرح الجديد يتضمن مدنا متنوعة بأسعار مختلفة لملاءمة ظروف جميع المواطنين، وتخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز، على أن يسدد المواطن مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا، خلال الفترة من 15 فبراير إلى 8 مارس المقبل.

وأضافت أنه يجب أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يومي 15 و16 مارس المقبل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ 3 ممن لم يحجزوا وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز، والثانية من 17 إلى 24 مارس المقبل لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقا بالإعلان الأول (ممن لم يحجزوا وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز).

ما شروط الحصول على الوحدات؟

قالت «عبد الحميد»، إنه لا بد من توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ومنها: لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا، ويحق للصندوق أو/و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

وأضافت: تتضمن الشروط أيضا، أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، ألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ألا تزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تحدد وفقا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنويا (متناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنويا (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

طرق التواصل مع «الإسكان»

أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل والاستفسارات، عبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيسبوك من خلال الرابط التالي من هنا، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي من هنا، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط من هنا، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط من هنا، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا، أو هنا، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن ومديريات الإسكان.