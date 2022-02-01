وزير النقل: القطاع الخاص ركيزة أساسية ولن نخصخص السكة الحديد

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بدعم كل شركات القطاع الخاص، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

وزير النقل: لن نخصخص السكة الحديد

علق الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، عن رغبة السكة الحديد في إسناد وتشغيل عمليات نقل البضائع للقطاع الخاص، قائلاً: «نعمل على دخول شركات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وأن السكة الحديد لم ولن تخصخص، ولا يوجد أى اتجاه لخصخصتها»، موضحا أن الوزارة تنفذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليار جنيه، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب وتقليل حوادث القطارات.

وزير النقل: نسعى لنقل 2 مليون راكب عبر القطارات يوميا

أضاف وزير النقل، أن الوزارة تسعى إلى نقل 2 مليون راكب عبر القطارات يوميا منتصف 2024، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية جديدة ومحدثة، ولا يوجد أي عربة قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد، منوها بأن الجميع داخل وزارة النقل يعمل لخدمة المواطن المصري.

السكة الحديد تحذر عمالها من نقل احتجاجاتها عبر الفيس بوك

في سياق آخر، حذرت شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن التابعة لهيئة السكة الحديد، جميع عمالها بعدم نشر احتجاجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشددة على عدم إنشاء أي صفحات إلكترونية، على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الشركة، أو نشر وتداول أي صور أو أي أخبار أو أعمال، أيا كانت تخص الشركة على أي موقع من مواقع التواصل الإجتماعي، أو الصفحات الشخصية، موضحة أنه من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية وعلى مديري المواقع العلم والاطلاع والتنبيه على العاملين بالمواقع بتنفيذ التعليمات.