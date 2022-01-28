السكة الحديد: إلغاء 44 رحلة قطار بخط الصعيد حال هطول الأمطار والسيول

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد أن الهيئة تعمل على انتظام حركة مسير القطارات على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث طوارئ ناتجة عن الأمطار والسيول، سيتم إلغاء بعض الرحلات على خطوط الصعيد، موضحًا أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من الأعطال المفاجئة.

خطة طوارئ لحركة القطارات وقت الأمطار والسيول

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم إلغاء رحلات 44 قطارا وقت الأمطار والسيول، موضحاً أن الهيئة لديها خطة طوارئ تنفذها حال تساقط الأمطار وحدوث السيول، منها تخفيض سرعات القطارات، وتأخير قيام رحلات بعض القطارات من ربع ساعة حتى الساعة، إضافة إلى إلغاء قيام بعض القطارات، لكن ذلك حال حدوث سيول، لافتا إلى تعليمات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتخفيض سرعات القطارات حال هطول الأمطار والسيول، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات.

إلغاء رحلات 44 قطارا على خط الصعيد حال حدوث الأمطار والسيول

ونوه المصدر بأنه تم اتخاذ إجراءات مشددة بإلغاء رحلات 44 قطارا على خط الصعيد، حال هطول الأمطار بغزارة وحدوث السيول، والقطارات كما يلي:

1- إلغاء قطار رقم 88 مكيف إسباني.

2- إلغاء قطار رقم 2012 مكيف إسباني.

3- إلغاء قطار رقم 2014 مكيف VIP.

4- إلغاء قطار رقم 160 روسي.

5- إلغاء قطار رقم 162 روسي.

6- إلغاء قطار رقم 990 مكيف إسباني.

7- إلغاء قطار رقم 972 روسي.

8- إلغاء قطار رقم 872 مكيف إسباني.

9- إلغاء قطار رقم 1012 روسي.

10- إلغاء قطار رقم 996 مكيف إسباني.

11- إلغاء قطار رقم 90 محسن.

12- إلغاء قطار رقم 1008 روسي.

13- إلغاء قطار رقم 890 مكيف إسباني.

14- إلغاء قطار رقم 80 روسي.

15- إلغاء قطار رقم 978 مكيف VIP.

16- إلغاء قطار رقم 84 نوم.

17- إلغاء قطار رقم 2010 مكيف إسباني.

18- إلغاء قطار رقم 986 مكيف إسباني.

19- إلغاء قطار رقم 188 روسي.

20- إلغاء قطار رقم 1014 روسي.

21- إلغاء قطار رقم 988 مكيف إسباني.

22- إلغاء قطار رقم 1013 روسي.

23- إلغاء قطار رقم 2013 مكيف VIP.

24- إلغاء قطار رقم 83 نوم.

25- إلغاء قطار رقم 87 نوم.

26- إلغاء قطار رقم 1015 روسي.

27- إلغاء قطار رقم 187 روسي.

28- إلغاء قطار رقم 1009 روسي.

29- إلغاء قطار رقم 85 نوم.

30- إلغاء قطار رقم 997 مكيف إسباني.

31- إلغاء قطار رقم 89 مكيف إسباني.

32- إلغاء قطار رقم 1011 روسي.

33- إلغاء قطار رقم 91 محسن.

34- إلغاء قطار رقم 987 مكيف إسباني.

35- إلغاء قطار رقم 157 روسي.

36- إلغاء قطار رقم 185 روسي.

37- إلغاء قطار رقم 973 مكيف إسباني.

38- إلغاء قطار رقم 871 مكيف إسباني.

39- إلغاء قطار رقم 165 روسي.

40- إلغاء قطار رقم 991 مكيف إسباني.

41- إلغاء قطار رقم 891 مكيف إسباني.

42- إلغاء قطار رقم 979 مكيف إسباني.

43- إلغاء قطار رقم 2011 مكيف إسباني.

44- إلغاء قطار رقم 81 روسي.

حركة القطارات منتظمة دون معوّقات

وأضاف المصدر أن حركة القطارات منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سيرها رغم تساقط الأمطار الغزيرة في العديد من المحافظات، مؤكدًا أن هيئة السكك الحديدية، شكّلت غرفة طوارئ مركزية بمحطة مصر، متصلة بغرف فرعية بمناطق محطات السكة الحديد في بعض المحافظات، للتأكد من انتظام حركة مسير القطارات، وعدم تعطلها حال حدوث الأمطار والسيول، والتدخل السريع حال حدوث أي أعطال ناتجة عن الأمطار.

رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار

أكد المصدر أن السكة الحديد رفعت حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة الأمطار والسيول وسوء الأحوال الجوية، للحفاظ على حركة مسير القطارات، وعدم تعطل الرحلات، موضحًا أن الهيئة تنفذ بشكل يومي جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الركاب من متحور كورونا الجديد «أوميكرون».