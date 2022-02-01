السكة الحديد: إلغاء 53 رحلة قطار على خط بحري حال هطول الأمطار والسيول

أعلن مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنّ حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، رغم الشبورة الكثيفة، مشيرا إلى أنّ الهيئة لديها منظومة طوارئ كاملة لتسيير حركة القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والسيول، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، والحفاظ على حركة القطارات.

خطة طوارئ لحركة القطارات وقت الأمطار والسيول على الوجه البحري

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم إلغاء رحلات 53 قطارا وقت الأمطار والسيول على خطوط الوجه البحري، وهناك تعليمات مشددة على سائقي القطارات بتخفيض سرعات القطارات، وقت هطول الأمطار بغزارة وحدوث السيول، فضلا عن تأخير قيام بعض الرحلات من ربع ساعة حتى الساعة حال حدوث زوابع ووجود شبورة وحدوث الأمطار، إضافة إلى إلغاء قيام بعض القطارات.

الرحلات المُلغاة على السكة الحديد

أولا: إلغاء 27 رحلة قطار بخط «المنصورة - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - الإسكندرية» في حالة الطوارئ

1- إلغاء قطار رقم 902.

2- إلغاء قطار رقم 300.

3- إلغاء قطار رقم 158.

4- إلغاء قطار رقم 900.

5- إلغاء قطار رقم 1208.

6- إلغاء قطار رقم 654.

7- إلغاء قطار رقم 916.

8- إلغاء قطار رقم 966.

9- إلغاء قطار رقم 24.

10- إلغاء قطار رقم 688.

11- إلغاء قطار رقم 196.

12- إلغاء قطار رقم 572.

13- إلغاء قطار رقم 88.

14- إلغاء قطار رقم 994.

15- إلغاء قطار رقم 894.

15- إلغاء قطار رقم 118.

16- إلغاء قطار رقم 568.

17- إلغاء قطار رقم 1008.

18- إلغاء قطار رقم 518.

19- إلغاء قطار رقم 28.

20- إلغاء قطار رقم 920.

21- إلغاء قطار رقم 2.

22- إلغاء قطار رقم 808.

23- إلغاء قطار رقم 936.

24- إلغاء قطار رقم 810.

25- إلغاء قطار رقم 948.

26- إلغاء قطار رقم 1904.

27- إلغاء قطار رقم 1914.

ثانيا: إلغاء 26 رحلة قطار بخط «القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - بورسعيد» في حالة الطوارئ

28- إلغاء قطار رقم 1009.

29- إلغاء قطار رقم 1109.

30- إلغاء قطار رقم 649.

31- إلغاء قطار رقم 15.

32- إلغاء قطار رقم 807.

33- إلغاء قطار رقم 949.

34- إلغاء قطار رقم 1203.

35- إلغاء قطار رقم 919.

36- إلغاء قطار رقم 21.

37- إلغاء قطار رقم 915.

38- إلغاء قطار رقم 517.

39- إلغاء قطار رقم 925.

40- إلغاء قطار رقم 299.

41- إلغاء قطار رقم 23.

42- إلغاء قطار رقم 809.

43- إلغاء قطار رقم 157.

44- إلغاء قطار رقم 931.

45- إلغاء قطار رقم 591.

46- إلغاء قطار رقم 957.

47- إلغاء قطار رقم 185.

48- إلغاء قطار رقم 661.

49- إلغاء قطار رقم 585.

50- إلغاء قطار رقم 119.

51- إلغاء قطار رقم 1205.

52- إلغاء قطار رقم 965.

53- إلغاء قطار رقم 901.

طوارئ بمحطات السكة الحديد لمواجهة أوميكرون

وأشار المصدر، إلى أنّ السكة الحديد رفعت حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وتسيير حركة القطارات بسرعات بطيئة وقت الأمطار والسيول، للحفاظ على سلامة الركاب وحركة مسير القطارات.