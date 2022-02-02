«النقل» تعلن 18 وظيفة للمهندسين بنظام التعيين: تخصصات مدني وعمارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل لتعيين 18 مهندسًا بالتخصصات الآتية: «10 مهندسين مدنيين - 8 مهندسين سلامة سفن تخصص بناء وعمارة سفن أو ميكانيكا قوى» بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف وزارة النقل 2022

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في الوظائف الآتي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة.

2. ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

4. ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

5. أن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة.

6. أن يكون المتقدم مقيدًا في نقابة المهندسين.

7. أن يجتاز الامتحان المقررة لشغل الوظيفة.

8. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

9. أن يقر المتقدم بقبوله العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

10. سداد مبلغ قدره 22 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة» والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

أوراق التقديم في وظائف وزارة النقل 2022

- صورة شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- صورة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «وجهين بحسب الأحوال».

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة كارنيه نقابة المهندسين.

- الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة.

- صورة من إيصال الإيداع.

خطوات التقديم في وظائف وزارة النقل 2022

وعلى الراغبين في الالتحاق بالوظائف التقديم إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، وذلك اعتبارًا من يوم 6 فبراير الجاري وحتى يوم 2 مارس المقبل.

ويراعى عند عملية التسجيل اتباع الإرشادات الآتية:

- رفع أصول المستندات المذكورة عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg فقط ملونة ولا تزيد عن 1 ميجا.

- على المتقدم أن يتأكد جيدًا من المرفقات قبل تحميلها، وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

- على المتقدمين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.