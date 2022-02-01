مناطق تسجل أعلى درجات حرارة غدا.. تصل إلى 23 في بعض المحافظات

على الرغم من موجة انخفاض درجات الحرارة التي شهدتها كل الأنحاء خلال الأسبوعين الماضيين، التي صاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، ونشاط للرياح والكتل الهوائية الباردة، تشهد جميع الأنحاء غدا، ارتفاعا في درجات الحرارة، التي تسجل أعلى ارتفاع فيها على مدار أسبوعين، لتصل درجة الحرارة إلى 23 درجة مئوية، في عدد من المناطق.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن المناطق التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وتفاصيل حالة الطقس غدا، التي جاءت كالتالي:

المناطق الأعلى في درجات الحرارة غدا

هناك عدد من المناطق التي ستشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة غدا، التي تصل إلى 23 درجة مئوية، بعد أن شهدت كل الأنحاء انخفاضا كبيرا وصلت إلى 3 تحت الصفر في كاترين، وجاءت شلاتين وأبو رماد وحلايب وإدفو وأسوان وشرم الشيخ، لتسجل تلك المدن درجة حرارة 23 درجة مئوية، ثم تأتي بعدها عدد من المدن، التي تسجل درجة حرارتها 22، وتتمثل في رأس حدربة وأبو سمبل والأقصر ومرسى علم الغردقة.

مناطق تسجل 20 درجة مئوية غدا

كما تسجل عدد من المناطق درجة حرارة 20 درجة، التي من أهمها محافظة القاهرة الكبرى وبلطيم وبورسعيد والزقازيق والإسماعيلية والسويس والعريش ورأس سدر ونويبع وطابا والفيوم، وعدد من مدن شمال الصعيد.

وبالنسبة للمناطق التي تسجل أقل درجات حرارة للصغرى، فجاءت أقل درجة حرارة لتسجل 6 درجات للصغرى في مناطق بني سويف والمنيا وأسيوط، وسجلت 7 درجات للصغرى في سوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وعن حالة الطقس غدا، يكون معتدلا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون طقسا دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد ويكون غائما جزئيا، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، تصل حد الصقيع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.