بريد الوطن .. من يحل مشكلات «القرين» شرقية؟

مدينة القرين بمحافظة الشرقية من أكبر المدن فى المحافظة، وتضم الكثير من القرى والعزب والنجوع، وهى مدينة منذ ثمانينات القرن الماضى، ومشكلات القرين كثيرة، أهمها المواصلات العامة «لا يوجد بها مواصلات عامة مثل أوتوبيس شرق الدلتا أو المحافظة، ولا توجد مواصلات بين القرين والزقازيق»، علماً بأن كثيراً من طلبة القرين بجامعة الزقازيق وكذلك الإسماعيلية أقرب محافظة للقرين، ولا مواصلات عامة من القرين للقاهرة، وكل مواطنى القرين يقعون فريسة سهلة لسائقى الميكروباصات، ليستغلوا الركاب بما يمثلونه من جمهرة، وزيادة فى الأجرة، وتحميل أكثر من العدد المطلوب، دون التدخل من مجلس المدينة أو محافظ الشرقية، ودون حل مشكلات القرين من مواصلات ورصف طرق وانقطاع المياه والكهرباء، وخاصة فى منطقة «السيد صالح»، ويوجد بالقرين فوضى مرورية، حيث يقوم الأطفال بقيادة التكاتك والسيارات الخاصة والعامة، وهذا يمثل جريمة فى حق القانون، وكأن القرين خارج الخدمة من محافظة الشرقية، فالقرين محتاجة لزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كى تحل مشكلاتها، أسوة ببعض قرى الصعيد، وخاصة قرى أسوان، وكما فعلها الرئيس الأسبق حسنى مبارك عندما زار القرين يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر عام 1988، فهل يفعلها الرئيس عبدالفتاح السيسى؟!

أحمد النمر

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