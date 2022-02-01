بريد الوطن .. الأسوار الخلفية والموت العبثى!

حالة من الفوضى العارمة تجتاح عالمنا العربى من جرائم قتل وجرائم جديدة على المجتمعات العربية، وخاصة فى المجتمعات الريفية، ومع ذكرى ثورات الربيع العربى ما زال يتردد على شاشات الميديا المكتوبة والمرئية نظرية المؤامرة وحروب الجيل الرابع والخامس، التى بدأت مع تسعينات القرن المنصرم، مع حرب تحرير الكويت، وهى حروب غير تقليدية بين دولتين أو تحالفين، العدو هنا غير معروف الهوية والملامح، وقد ظهر هذا المصطلح مع الإدارة الأمريكية فى أحداث 11 من سبتمبر 2001م فيما يسمى الحرب على الإرهاب، وهى حروب ضد جماعات وتنظيمات وكيانات غير معروفة الوصف والملامح، وتنتشر فى مناطق الصراعات، ومع التقدم التكنولوجى لمعلومات الاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعى، ترددت كثيراً كلمة حروب الجيل الخامس، وقد ظهر سلاح جديد من الإشاعات والأخبار المفبركة والحروب النفسية فى إدارة صراعات فى جوانب مختلفة فى المجتمع من النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهى تنمو وتنشط فى المناطق الرخوة فى المجتمعات، وتتسلل من خلالها، وهى تعتمد على سلاحها القوى؛ تكنولوجیا الاتصال، بقوة.. وتعتمد على إرباك المشهد السياسى والاجتماعى بالطرق الطبيعية، ويعتقد الكثيرون أنها من الداخل، ولكن طرفها الآخر من الخارج والداخل معاً.

نعيش لحظة تاريخية، نعيش حالة من الفوران ترتفع إلى درجة الغليان أحياناً، ثم يهدأ العالم العربى فى مناطق وتشتعل درجة الغليان فى مناطق أخرى وتعود معها الفقاقیع على سطح المنطقة العربية وتتفاعل أفكار وتیارات وأيدیولوجیات ومصالح مختلفة ببعضها وتصطدم أحیاناً بأفكاره وأحلامه وأوهامه وحروبه أيضاً.

محمد سعد عبداللطیف

كاتب وباحث فى الجغرافيا السياسية

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